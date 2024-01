Pela valorização da bolsa-auxílio

A bolsa-auxílio é um dos itens mais importantes do estágio. O benefício é essencial não somente por ser o

dinheiro que entra no bolso do estudante, mas também pelo seu simbolismo. Ele significa valorização

pessoal e representa a entrada no mundo do trabalho, com sua devida recompensa pela atividade

realizada, tratando-se de um fator motivador. Por isso, o valor do benefício precisa ser condizente.

Muitas vezes, a bolsa é a única fonte de renda do estudante ou mesmo da família. Mas a questão social vai

além do caráter financeiro. O conhecimento teórico que os estudantes recebem em suas instituições de

ensino é um instrumento de mobilidade social para as famílias deles, e o estágio é a aplicação prática desse aprendizado, além de rito de passagem entre o ambiente estudantil e o empresarial.

Em uma pesquisa do CIEE-RS sobre o perfil dos estagiários ou de quem busca uma vaga no RS, a

necessidade financeira foi apontada como o terceiro motivo para procurar uma oportunidade, com 25%. A

remuneração também foi o segundo fator mais citado, por 19% dos estudantes, para escolher a empresa

onde estagiar.



Uma bolsa com valor competitivo é vantajosa para a empresa porque atrai mais candidatos às vagas, reforça a retenção de talentos, motiva o jovem, gera mais diversidade e qualidade no trabalho, além de

ajudar na construção de uma imagem corporativa positiva.



“A valorização dos estagiários com uma bolsa-auxílio adequada é fundamental. Uma bolsa mais competitiva

pode atrair talentos mais qualificados, aumentando a qualidade do trabalho realizado pelos estagiários,

que podem ser mais propensos a permanecer na empresa, o que contribui para a continuidade de projetos

e a retenção de conhecimento”, afirma o gerente de Operações de Estágio do CIEE-RS, Marcos Pan.

O ideal seria oferecer aos estagiários bolsas equivalentes ao mínimo de cada categoria de atividade e

proporcionais às horas estagiadas. Estender aos estudantes benefícios pagos aos demais funcionários,

como plano de saúde e vale-refeição, por exemplo, é outra boa opção.

O CIEE-RS incentiva a valorização dos estagiários como parte de sua missão social de facilitar o acesso dos

jovens ao mercado de trabalho, contribuindo com a sociedade como um todo ao apoiar o desenvolvimento

profissional. Essa valorização é crucial porque ela se dissemina em benefício às companhias que contratam

os jovens e se irradia à economia, gerando prosperidade ao Estado e ao país.