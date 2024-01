Apedido: CIDADE EM COLAPSO: A CULPA NÃO É DAS ÁRVORES, É DA MÁ GESTÃO!

A Associação dos Técnicos de Nível Superior do Município de Porto Alegre (Astec) reafirma seuposicionamento sobre a necessidade de todos os serviços essenciais à população permanecerem sob controlepúblico, geridos por técnicos capacitados e comprometidos com o interesse público. Diante do caos urbanoprovocado pelo último temporal, totalmente previsível, vimos a incapacidade de empresas privatizadas eterceirizadas para a resolução dos problemas de forma minimamente satisfatória. Em meio ao colapso, acidade e os gestores ficam reféns de grupos privados sem a devida competência e um tanto desinteressados.Empresas e gestores que privatizam e terceirizam serviços não assumem nem admitem sua responsabilidade,jogando a culpa nas árvores. As árvores não são culpadas. Vejamos o que aconteceu com a política dearborização nos últimos anos: o setor de Arborização Urbana da SMAM possuía cinco zonais constituídas porequipe técnica e equipes de serviço que atuavam regionalmente no planejamento, plantio, poda e remoçãode árvores. Em 2017, as zonais foram extintas, os técnicos remanejados e as equipes de serviço desfeitas.Hoje, um número reduzido de técnicos atua basicamente no controle de contratos de empresas terceirizadas.O apelo do prefeito Sebastião Melo para que a comunidade empreste ou doe motosserras ao município soaridículo, visto que a própria administração, ao desmontar o setor de arborização, destruiu sua capacidadetécnica e operacional de manutenção e de mitigação de danos. Atualmente, a atuação da Secretaria do MeioAmbiente é direcionada preferencialmente ao urbanismo, sendo a gestão do meio ambiente inexistente ourelegada a um plano inferior.As privatizações e terceirizações da gestão dos serviços públicos em detrimento do fortalecimento do PoderPúblico gera a desvalorização dos servidores concursados, seja pelo arrocho salarial ou pela intervençãode cargos em comissão (CCs), e menospreza o caráter técnico, fazendo prevalecer o caráter político queprima pelo privado e não pelo coletivo.A aventura desastrosa ocorrida com a venda da CEEE pelo governo estadual, resultando que boa parteda capital gaúcha permaneceu vários dias sem energia elétrica, comprova os malefícios da ideia privatista.Necessário lembrar que o processo de privatização da CEEE, que deixou milhares de pessoas às escurase que prejudicou o fornecimento de água, contou com o voto favorável do atual prefeito, então deputadoestadual Sebastião Melo.A Astec reafirma que a intenção do prefeito Melo de privatizar ou conceder empresas e serviços como oDMAE a grupos empresariais trará malefícios à população e à cidade, visto que o planejamento visando aolucro antecede o compromisso com o abastecimento.A Astec conclama a sociedade a agir no sentido de evitar que casos de colapsos como o que acabamos detestemunhar se repitam em razão de irresponsabilidade de gestores que entregam serviços essenciais comoenergia, água, saúde e transporte ao mercado especulativo como fontes de lucro.A culpa não é das árvores, é da má gestão. Precisamos redirecionar as gestões públicas para a correçãodo que não deu certo e evitar que os erros se repitam. E que nenhum prefeito, no futuro, precise solicitar àpopulação empréstimos ou doações de carros-pipas ou ambulâncias devido a privatizações irresponsáveis.Roga-se que as decisões sejam embasadas em pareceres técnicos de profissionais qualificados comohistoricamente tem sido no município de Porto Alegre.Porto Alegre, 24 de janeiro de 2024.Diretoria Executiva da AstecClique aqui e faça do download do documento