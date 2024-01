Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: Brasesul 2024

O Congresso Sul Brasileiro dos Corretores de Seguros, o Brasesul, ocorrerá em Porto Alegre, no Centro de Eventos da FIERGS, nos dias 8 e 9 de agosto de 2024.

Este é o maior Congresso do mercado segurador do sul do país, aberto aos Corretores e Securitários de todo o Brasil. O evento contará com palestras, painéis de debates e atividades para o crescimento do profissional Corretor de Seguros.

Os interessados podem encaminhar as inscrições através do site do Congresso ( www.brasesul.com.br ).





Dicas de segurança para os veículos



- No período de férias, é importante que o condutor esteja atento às questões de segurança. A revisão do carro antes da viagem é tão importante quanto planejar o destino. Isso evita problemas que possam prejudicar a viagem e podem ser evitados com uma rápida passagem na oficina de preferência. A revisão garante a segurança do condutor e de terceiros na rodovia, além de preservar as condições do carro.

- Se todas as peças estiverem em perfeito estado, o veículo trabalhará de forma eficiente, economizará combustível e saberá responder a situações de emergência, como freadas bruscas e ultrapassagens.

- Por isto, devem ser checados os seguintes itens na revisão do veículo: pneus e rodas; alinhamento da suspensão e balanceamento; vidros e equipamentos de segurança; sistema elétrico; freios e fluidos e correias.

- Realizar um check-up no carro é a melhor forma de prevenir acidentes nas estradas. Em épocas de grande movimentação as rodovias registram tráfego maior de veículos e também um número elevado de acidentes, sendo que muitos deles são ocasionados devido à falta de medidas básicas de segurança.

- A revisão do veículo não deve ser feita um ou dois dias antes da data da viagem. O ideal é encaminhar este procedimento com uma semana de antecedência. Escolha uma oficina de sua confiança. Os itens que serão conferidos são de vital importância para o pleno funcionamento do veículo e seu desempenho seguro nas rodovias.