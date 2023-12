CIEE-RS impactou mais de 110 mil pessoas em 2023

Marivaldo Antonio Tumelero

Presidente do CIEE-RS

É com grande alegria que celebramos o ano de 2023 como um marco da missão no CIEE-RS de possibilitar o acesso dos jovens ao mercado de trabalho por meio da educação e, desta forma, gerar benefícios à sociedade. Um número traduz o alcance dos projetos, investimentos e atividades da instituição nesse rumo: entre contratos de estágio e aprendizagem, oficinas digitais, inscritos em processos seletivos públicos, Centro da Juventude e Programa de Oportunidades e Direitos (POD), fechamos 2023 com 110.320 pessoas impactadas.

O resultado é expressivo e nos deixa muito satisfeitos porque o CIEE-RS tem entre os seus objetivos ampliar o número de jovens impactados com nossos programas e projetos, como o Jovem 360, lançado em dezembro. A educação afeta diretamente na preparação para a carreira, e o Jovem 360 é fundamental para os futuros profissionais, ao envolver desde a formação até as necessidades básicas dos participantes, como saúde e nutrição. Após 12 meses, 300 jovens sairão capacitados para o mercado de trabalho.



Em 2023, lançamos importantes projetos voltados aos jovens, principalmente os que estão em situação de vulnerabilidade, como bolsas pré-Enem para prefeituras e o governo gaúcho e o programa Jovem 360 na Capital, em Santa Maria e São Leopoldo.



A nova sede do CIEE-RS no Centro Histórico, com aproximadamente 12 mil metros quadrados, será inaugurada em 2024 e também será marcante para o atendimento aos jovens. Haverá mais salas para aprendizagem teórica, um amplo espaço dedicado a atividades diversas, auditório, estúdio para gravação de aulas, cursos e podcast, espaço de coworking que poderá abrigar startups e empresas residentes, além de uma cozinha para eventos e cursos de culinária.

Ao mesmo tempo, o CIEE-RS seguirá com sua transformação cultural. Trata-se de um passo muito importante para a nossa organização, já que acelera o entrosamento dos colaboradores, a motivação, a dedicação e o bem-estar, sendo nosso principal foco internamente. Sem dúvidas, esse movimento interno se reflete no atendimento aos clientes, aos parceiros e à sociedade.

Presidir voluntariamente uma entidade como o CIEE-RS é uma forma de contribuir com o desenvolvimento do Estado e, principalmente, com os jovens. Em 2024, teremos mais um ano de muitas novidades e engajamento do CIEE-RS em seu compromisso com a sociedade como um todo.