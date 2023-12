O ano da cultura organizacional

O ano de 2023 foi marcado pelo avanço da transformação cultural do CIEE-RS, em andamento desde 2022. Esse movimento se tornou um pilar fundamental para a instituição, refletindo a importância do aprendizado contínuo, engajamento e desenvolvimento. A transformação cultural, mais do que um objetivo, é vista como uma jornada contínua, evoluindo em sintonia com as mudanças no contexto e nas estratégias organizacionais.

Muitas realizações envolvendo essa transformação marcaram o ano. Um marco importante foi a revisão das competências organizacionais, trazendo clareza para a atuação das pessoas dentro da instituição daqui para a frente. “No início do ano, trabalhamos bastante os comportamentos dentro dos projetos.

Conseguimos alavancar os comportamentos, olhamos tudo que queremos ter e ser”, afirma o especialista de Projetos do CIEE-RS, Nicolas Ramalho.



A transformação cultural começou em 2022 no CIEE-RS, motivada por questões como a ampliação da transparência, a fluidez na comunicação e a ampliação do alcance das iniciativas às pontas do negócio.



No final de 2023, foi lançada a primeira etapa da gestão de desempenho, por meio do Programa Evoluir. Com o intuito de aumentar a fluidez das informações por toda a organização de forma clara e constante foi criada a live trimestral com o CEO Lucas Baldisserotto, aberta para perguntas. “A comunicação é um aspecto relevante para cultivarmos uma cultura organizacional que impulsione a estratégia. Cada vez mais queremos oportunizar espaços seguros que possibilitem construir diálogos relevantes”, explica a gestora de Pessoas e Cultura, Andréa Armellini.

A partir de um diagnóstico cultural, foram definidas novas medidas para consolidar a transformação. “Foi uma etapa para trabalhar a questão cultural nas pessoas que fazem parte da organização, com o objetivo de que pudessem, de forma mais clara e transparente, entender para que lado o CIEE-RS está se dirigindo e de que forma quer perpetuar o seu negócio”, comenta o CEO. A partir de agora, se inicia mais uma etapa desta jornada: a sustentação da nossa cultura. Rumo ao seu 55º aniversário, o CIEE-RS projeta o futuro em contínua evolução.