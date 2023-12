Sindiatacadistas rejeita proposta de aumento da alíquota do ICMS

O Sindiatacadistas-RS é frontalmente contrário ao projeto de lei do governo do Estado, que eleva a alíquota básica do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS).

Posicionamento unânime, neste sentido, foi manifestado ao presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, pelo presidente do Sindiatacadistas-RS Zildo De Marchi, e pelos dirigentes dos sete Sindicatos setoriais que integram a entidade representativa do comércio atacadista gaúcho.

Segundo a posição do Sindiatacadistas-RS, a proposição do Executivo estadual vem na contramão do desenvolvimento do Rio Grande do Sul ao comprometer ainda mais a competitividade da atividade produtiva gaúcha. Enfatiza a entidade que se a medida for aprovada pela Assembleia Legislativa, agravará ainda mais a difícil situação enfrentada pela economia do Estado e, igualmente, a elevação do tributo tenderia a reduzir o consumo, em vista do limitado poder de compra da população, num contexto que ainda se ressente do impacto negativo da Pandemia.

Pondera-se ainda que a medida dificultará a disputa dos empresários do RS, com os concorrentes de outras regiões, bem como ocasionará a evasão de mais empreendimentos para Estados que praticam uma política fiscal menos asfixiante.

Reitera-se que ao invés de elevar a alíquota do ICMS, o Governo do Estado deveria priorizar o maior controle e efetividade na redução e corte dos gastos públicos.