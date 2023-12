Os 50 anos da Sabemi Seguradora

A Sabemi Seguradora chegou aos 50 anos em 2023. Com sua matriz em Porto Alegre, a empresa atravessou as diversas etapas e desafios da economia brasileira e neste momento trabalha para ampliar sua participação no mercado segurador. Nesta entrevista, o diretor executivo de seguros da Sabemi Seguradora, Rodrigo Pecoraro, fala sobre os rumos da empresa



- Como é chegar nas cinco décadas com fôlego e espírito de renovação?

Esta é uma marca histórica. É importante contribuir com o mercado e a sociedade, levando produtos e serviços.

- Qual é o perfil de atuação da empresa no mercado segurador?

Operamos com seguro de pessoas. Temos produtos voltados para este público, com destaque para o segmento de Acidentes Pessoais. Também operamos com os produtos vida, perda de renda, prestamista e previdência.

- Quais são os principais produtos da Sabemi?

Acidentes Pessoais Coletivos, Acidentes Pessoais de Passageiros, eventos e seguro de vida.

- A companhia tem uma atuação forte na área do seguro de Acidentes Pessoais. Quais as coberturas oferecidas e o que a Sabemi agregou a este produto nos últimos anos?

Fundamentalmente serviços. O consumidor precisa deste valor. Ao longo dos anos elaboramos produtos com retorno ao cliente, como desconto ou o reembolso total na compra de medicamentos. Outro ponto são as assistências pet, residencial e automóvel.

- Assim como os seguros auto e residencial, o seguro de vida tende a oferecer uma maior oferta de serviços aos consumidores? Esta é a tendência?

A telemedicina se encaixa nesta tendência, assim como a consulta a preço fixo. Oferecemos 25 especialidades. Para ter acesso a esse serviço, o cliente liga para a nossa central e faz o agendamento da sua consulta. Se o cliente fizer a conta, vai observar que estará fazendo economia com os benefícios oferecidos.

- A Sabemi pretende reforçar a atuação no segmento vida?

Está no DNA da companhia. Recentemente firmamos parceria com uma resseguradora do mercado. Isto nos permitirá oferecer apólices de seguro de vida com capitais mais elevados, entre R$ 500 mil e R$1 milhão.

- Como foi o ano de 2023? Quais os projetos para 2024?

Foi um ano positivo. Atingimos as metas propostas. Para 2024 vamos seguir com os projetos de renovações de produtos, com o objetivo de oferecer novos serviços e valores aos clientes.