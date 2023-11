Por que investir em educação midiática

Com tanta informação à disposição hoje nas redes sociais, misturada a muitas fake news, a educação midiática se torna uma ferramenta fundamental para empresas e colaboradores. A capacidade de filtrar notícias e identificar fake news amplia a resiliência e o senso crítico dos funcionários. Também contribui para um ambiente de trabalho informado, seguro e consciente, combatendo a desinformação, reforçando a integridade informativa e fortalecendo a cultura organizacional das companhias, afirma o gerente de TI do CIEE-RS, Cleyton Limberger.

“No ambiente corporativo, é fundamental que as empresas desempenhem um papel ativo na promoção de práticas e ações que fomentem essa disciplina entre seus colaboradores”, afirma Cleyton. O gerente recomenda a adoção de tecnologias e inteligência artificial para avaliação de conteúdo, análise de sentimento, mineração de opinião, verificação de fatos e fontes automatizadas, monitoramento de redes sociais, entre outros. E também soluções de segurança da informação, como filtragem de conteúdo, firewall e bloqueio a sites maliciosos que podem hospedar conteúdo enganoso.



Desconfiar de ofertas irresistíveis na internet, fugir de chamadas apelativas e sensacionalistas, buscar confirmar a informação em outras fontes (de preferência, oficiais) e questionar o que você mais acredita ou deseja que seja verdade são algumas dicas da jornalista Taís Seibt para navegar com segurança nas mídias.



“Ao adotar essas práticas e ferramentas, as empresas estarão capacitando seus funcionários a navegar de maneira mais segura, promovendo uma cultura de discernimento e responsabilidade informacional, além de fortalecer a proteção do ambiente por meio de boas práticas de segurança da informação”, salienta Cleyton.

Jornalista e pesquisadora do Instituto de Cultura Digital da Unisinos, Taís Seibt defende que as empresas devem levar em conta que a ampla circulação de conteúdos enganosos pode comprometer a credibilidade de um negócio. “É muito fácil uma informação mal colocada deixar sua marca na vitrine de forma negativa ou ser 'cancelada', e é bem difícil reverter essa crise de reputação, que pode levar também à perda de receita”, alerta.

A educação midiática, no fim das contas, é sobre ética, destaca Taís, e a postura no ambiente digital deve estar prevista nesse escopo. “No geral, as empresas investem em treinamentos internos sobre diversos temas, por que não inserir este assunto? Eu acredito muito no potencial das empresas como espaços de educação midiática”, conclui a jornalista,

Confira dicas para evitar fake news e ciladas virtuais no site postarounao.com.br.

CIEE-RS