Como lidar com as redes sociais

Uma das situações que mais preocupam gestores em relação à imagem da empresa se refere ao uso das redes sociais pelos colaboradores. Em época de posicionamentos e cancelamentos nas redes, a reputação das pessoas e das companhias corre risco de ser prejudicada por uma simples postagem. Ao mesmo tempo, monitorar mensagens privadas de colaboradores também é uma atitude questionável.

“Acredito em um equilíbrio saudável entre a privacidade dos funcionários e a reputação da empresa. Embora as companhias não devam adotar uma postura invasiva, é legítimo e prudente que elas estejam cientes do que seus colaboradores publicam nas redes sociais, especialmente quando se trata de questões relacionadas à empresa. Isso não significa supervisão, mas uma conscientização sobre as atividades nas redes sociais que possam afetar a imagem da empresa”, explica a gestora de Pessoas e Cultura do CIEE-RS, Andréa Armellini.



A privacidade dos funcionários deve ser respeitada pelas empresas, sem intromissões injustificadas em suas vidas pessoais. No entanto, quando as atividades nas redes sociais se relacionam diretamente com a companhia ou impactam sua reputação, as questões devem ser abordadas de forma sensível e construtiva.



Uma solução para prevenir problemas é a divulgação interna, nas companhias, de orientações sobre o uso das redes sociais pelos funcionários. “Uma abordagem saudável é estabelecer diretrizes de mídia social no Código de Conduta e incentivar uma comunicação aberta para garantir que os colaboradores compreendam o impacto de suas postagens e como elas podem afetar a imagem da empresa”, afirma a gestora do CIEE-RS, instituição que mantém orientações sobre o assunto no seu próprio Manual de Conduta e Ética.

Cabe à empresa compartilhar essas informações, desenvolver treinamentos e liderar iniciativas de orientação sobre o que se diz a respeito da empresa nas redes sociais. Medidas voltadas aos cuidados com a exposição na internet ajudam tanto as companhias quanto as pessoas que nelas trabalham a manter uma presença saudável e positiva nas mídias sociais.

