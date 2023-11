Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: Executiva da CNseg é nomeada líder global em diversidade e inclusão

A superintendente de Relações de Consumo e Sustentabilidade da Confederação Nacional das Seguradoras, Luciana Dall'Agnol, foi nomeada copresidente do Grupo de Trabalho Diversidade, Equidade & Inclusão da Global Federation of Insurance Associations. A nomeação ocorreu no dia 08 de novembro durante a Assembleia Geral da GFIA, realizada em Tóquio, no Japão. Luciana exercerá a função de janeiro a novembro de 2024, quando ocorrerá a próxima eleição.

Dall’ Agnol ressalta que essa será a primeira vez que o Brasil assumirá a liderança de um grupo de trabalho da GFIA. “Vamos trazer o pioneirismo do Brasil na agenda de Diversidade, Equidade & Inclusão e a importância que a gestão da Confederação confere ao tema”, afirmou. A executiva da CNseg liderará o grupo em parceria com Kylie Macfarlane, diretora de Operações do Insurance Council da Austrália. Ambas assumirão as responsabilidades anteriormente ocupadas por Francisco Astelarra, secretário-geral da Federação Interamericana de Empresas de Seguros, que se aposentará no final deste ano, deixando o cargo de presidente do Grupo de Trabalho.

As representantes tiveram a oportunidade de se apresentar durante o encontro, compartilhando suas visões sobre as tarefas a serem realizadas pelo grupo. Luciana enfatizou, entre outros pontos, sua liderança como presidente do grupo de regulação da Fides desde 2020, e destacou que, além das questões regulatórias, a agenda de DEI foi integrada às discussões ao longo das reuniões de 2023. Além disso, destacou o papel proeminente desempenhado pela Confederação Nacional das Seguradoras, que anualmente publica um relatório setorial contendo indicadores de Diversidade, Equidade e Inclusão.



Prêmio de Inovação em Seguros registra recorde de projetos inscritos



A edição 2023 do Prêmio Antônio Carlos de Almeida Braga de Inovação em Seguros, Previdência Aberta, Saúde Suplementar e Capitalização, organizado e promovido pela CNseg, registrou o marco recorde de 209 inscrições, superando as 12 edições anteriores. Do total, foram habilitados 60 projetos na categoria de Produtos e Serviços, 50 em Processos e Tecnologia, 48 no grupo Comunicação e 33 em Sustentabilidade.



PORTO ALEGRE SEDIARÁ A BRASESUL 2024



O próximo Congresso Sul Brasileiro dos Corretores de Seguros, o Brasesul, vai acontecer em Porto Alegre, no Centro de Eventos da FIERGS, nos dias 8 e 9 de agosto de 2024.

Este é o maior Congresso do mercado segurador do sul do país, aberto aos Corretores e Securitários de todo o Brasil.

Conforme o presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros do Rio Grande do Sul, André Thozeski, a infraestrutura da capital e a proximidade com os principais pontos turísticos do Estado, como as regiões da Serra e dos Vinhedos, foi decisiva para a escolha do local.