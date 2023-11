Oficinas digitais são oportunidades a todos

Iniciativa recente do CIEE-RS, as oficinas digitais se consolidaram como uma importante e democrática ferramenta de desenvolvimento de recursos humanos para estudantes e empresas. Realizadas online, em três ou quatro edições por mês, as oficinas são gratuitas e abordam temas como mundo do trabalho, postura profissional, currículo, empreendedorismo, marketing digital, programas Excel, Word e informática básica, entre muitos outros assuntos selecionados em um grande banco de dados.

A escolha dos temas que abastecem o banco de dados também é democrática. Sugestões podem ser feitas no Instagram do CIEE-RS, que também realiza votações sobre temas na rede social. Meses temáticos igualmente inspiram a criação de oficinas, como saúde mental durante o Setembro Amarelo.





As oficinas digitais surgiram em 2020 por causa da pandemia. Até então, elas eram somente presenciais e em Porto Alegre. Com a volta das atividades, em meados de 2021, as oficinas presenciais foram retomadas, enquanto a versão online se estabeleceu.



Diversas empresas e prefeituras solicitam oficinas com os consultores do CIEE-RS, seja online ou mesmo presencial, para seus estagiários, aprendizes ou até funcionários. “Nós conversamos com a empresa, entendemos o que eles querem com essa oficina, o que querem capacitar ou desenvolver em seus funcionários, e sugerimos assuntos. A empresa escolhe e nós enviamos um consultor que trate do assunto para ministrar a oficina, ou realizamos online”, explica Jacques. As oficinas pode ser acessadas neste link: https://www.cieers.org.br/#/oficinasDigitais “São assuntos do cotidiano voltados para o nosso público. A gente tem como missão inserir jovens e adolescentes no mercado de trabalho, então, as oficinas vêm para prepará-los para uma possível entrevista de emprego”, afirma Tiago Jacques, que é coordenador na Gerência de Aprendizagem e Desenvolvimento Social do CIEE-RS. “É uma oportunidade única porque é um conjunto de conteúdos que agrega muito na vida do jovem, ajudando a esclarecer dúvidas e preparar o indivíduo nos diversos setores da vida”, complementa.Diversas empresas e prefeituras solicitam oficinas com os consultores do CIEE-RS, seja online ou mesmo presencial, para seus estagiários, aprendizes ou até funcionários. “Nós conversamos com a empresa, entendemos o que eles querem com essa oficina, o que querem capacitar ou desenvolver em seus funcionários, e sugerimos assuntos. A empresa escolhe e nós enviamos um consultor que trate do assunto para ministrar a oficina, ou realizamos online”, explica Jacques. As oficinas pode ser acessadas neste link:

Para o ano que vem, Jacques adianta que o objetivo é seguir aperfeiçoando a ferramenta e a plataforma. Um foco deverá ser a experiência do usuário. Tudo para que os jovens continuem aproveitando ao máximo essa oportunidade de desenvolver suas aptidões e estarem mais preparados para a entrada no mundo do trabalho.



Oficinas de novembro