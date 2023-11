Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: A atuação das seguradoras durante as catástrofes climáticas no RS

O Rio Grande do Sul enfrentou uma série de catástrofes climáticas nos últimos meses, de ciclones a enchentes. Algumas cidades, como Muçum e Roca Sales, foram devastadas em função das intempéries da natureza. Diante destes episódios, as seguradoras se mobilizaram no atendimento aos segurados. Este tema será abordado nesta entrevista com o vice-presidente do Sindicato das Seguradoras no Rio Grande Sul, Rubens Oliboni.



- Como as seguradoras se organizaram para atender as demandas dos clientes em função das catástrofes climáticas?

Eventos como os ocorridos no Vale do Taquari mobilizam o mercado segurador, que deslocaram para as regiões atingidas todo o efetivo de prestadores de serviços. Diante da tragédia, o objetivo das empresas foi o de atender seus clientes. Uma das ações realizada foi a retirada de veículos que estavam no rio por caminhões guincho.

- Podemos dizer que foi um verdadeiro mutirão das empresas para priorizar o atendimento aos segurados?

Sim. Este deslocamento em massa dos prestadores de serviços e dos funcionários das seguradoras na região do Vale do Taquari comprova isto. É a forma de fazer um atendimento rápido para amenizar o sofrimento das pessoas. A palavra mutirão é adequada para este tipo de ação porque as iniciativas foram adotadas num curto espaço de tempo e com intensidade.

- Dentro de um momento de crise, como no caso destas catástrofes climáticas, as seguradoras desempenham um papel importante não apenas no aspecto econômico, mas também no social?

Toda a apólice de seguro é um contrato entre as partes. Em situações adversas, como as ocorridas no Estado, as seguradoras costumam fazer um pouco mais do que está previsto no contrato, desenvolvendo um papel social. Muitas companhias retiraram veículos que nem segurados eram. O seguro de forma geral é social, pois no momento de necessidade, o cliente se sente protegido por uma apólice de seguro contratada. Sempre que tivermos este tipo de catástrofe as companhias vão atuar com agilidade.

- Para não ter surpresas, o consumidor deve buscar junto ao corretor de seguros todas as informações sobre o produto que está adquirindo?

O corretor de seguros é o profissional que conhece detalhadamente tudo que está envolvido em um contrato de seguro. Sempre é aconselhável que o cliente busque um corretor para ser bem atendido durante toda a vigência do seu contrato de seguro. Independente do produto, o corretor vai orientar o cliente sobre as reais necessidades e as principais coberturas a serem contratadas.