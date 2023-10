Plataforma Conjuntos avança com Aprendizagem

A transformação digital do CIEE-RS ganhou mais um componente com a entrada do Programa de Aprendizagem na plataforma Conjuntos. Em agosto, passou a ser possível realizar atividades como cadastrar usuário da Aprendizagem, se candidatar a vagas de aprendiz, curtir uma oportunidade, realizar download de currículo e fazer busca não logada por vagas do programa. Além disso, a plataforma ganhou aperfeiçoamentos, como a diferenciação dos programas por TAGs com as cores institucionais para uma melhor visualização. A Conjuntos foi lançada em 9 de maio de 2022 e já atende os estágios.

O início da operação dos novos serviços na Conjuntos repercutiu em uma maior procura dentro do Programa de Aprendizagem. Desde agosto, mais de 1,3 mil novos cadastros de candidatos a aprendiz foram inseridos, o que amplia as opções para as empresas buscarem o preenchimento de suas vagas de Aprendizagem.

Até o fim deste ano, ainda mais operacionalidades estarão disponíveis na Conjuntos dentro do Programa de Aprendizagem. Será possível fazer cadastro de empresa, assinatura de contrato com o CIEE-RS, abertura de vagas, estruturação do processo seletivo, aprovação de candidato e gerenciamento de oportunidades.

Por meio do Programa de Aprendizagem, jovens e adolescentes encontram uma oportunidade de ingresso no mundo do trabalho de forma qualificada e com direitos assegurados, iniciando a sua trajetória profissional.

Para o gerente de Aprendizagem e Desenvolvimento Social do CIEE-RS, Gustavo Etcheverry, o grande diferencial desta etapa é possibilitar o acesso dos jovens às vagas do programa de uma forma mais rápida. “Depois de cadastrados, eles vão conseguir identificar oportunidades que estejam disponíveis na sua cidade, no seu bairro, na sua região. No segundo momento, serão envolvidas as empresas. Daremos mais um salto porque não só facilita o acesso dos jovens ao programa como também potencializa que mais e mais empresas possam ofertar oportunidades de Aprendizagem por meio do CIEE-RS”, afirma Etcheverry. “O match entre jovens e oportunidades acaba se configurando muito mais rapidamente”, salienta.

Toda empresa com pelo menos sete funcionários deve cumprir a cota de aprendizes, conforme a Lei 10.097/2000. A norma permite o acesso ao mercado de trabalho de pessoas na faixa etária de 14 a 24 anos, prioritariamente aquelas em condições de vulnerabilidade. A Lei da Aprendizagem garante que em torno de 500 mil jovens tenham acesso a essas vagas a cada ano no Brasil.