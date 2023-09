Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: Como funciona o Seguro Pix

Lançado em outubro de 2020, o Pix caiu no gosto dos brasileiros e hoje é largamente utilizado nas transações financeiras, seja na forma de pagamentos ou transferências. O sistema de pagamento criado pelo Banco Central permite que os recursos sejam transferidos entre contas em poucos segundos, a qualquer hora ou dia.

O Seguro Pix já está disponível no mercado. Através deste produto, os consumidores podem contratar uma proteção para transações, com coberturas que variam de R$ 3 mil a R$ 50 mil. O custo do prêmio do Seguro Pix pode variar entre R$ 2,90 e R$ 24,99. É importante estar atento às regras da apólice. Fraude não é uma cobertura incluída. Geralmente as ofertas são de seguros individuais com coberturas para transações Pix em situações específicas, como as de casos de sequestros e situações sob coação ou extorsão.