People analytics reforça importância dos dados

A expansão do uso de dados, aliada à evolução tecnológica, transformou a informação em um dos principais ativos das empresas, e a área de recursos humanos está entre as mais ricas nesse recurso. São inúmeros dados que podem ser utilizados pelas companhias para fins como seleção de pessoal, análise de turnover, engajamento dos colaboradores, desenvolvimento de carreira, avaliação de desempenho, preparação para cargos de liderança, diversidade e análise de custos de RH.

As empresas têm investido cada vez mais na coleta de dados sobre seus colaboradores porque os resultados permitem obter insights valiosos sobre o desempenho, o comportamento, a motivação e o engajamento das equipes. Os dados são obtidos de inúmeras fontes, como sistemas de gerenciamento de RH, ferramentas de business intelligence, softwares de gestão de desempenho e de análise de engajamento, pesquisas com funcionários, plataformas de insights de colaboradores, além de consultorias.

Tomadas de decisão baseadas na análise das informações geram benefícios como redução de turnover e consequente mitigação de custos, agilidade e eficiência nos processos de RH e melhora no clima organizacional. Na avaliação sobre motivos de desligamento, por exemplo, a companhia pode identificar se os funcionários deixaram a empresa por baixo desempenho, ofertas melhores em outro local, questões particulares ou falta de oportunidades. Conforme o percentual de cada motivo, o RH poderá criar um plano de ação.

A partir de dados, é possível identificar se a taxa de rotatividade de funcionários afeta mais grupos que tiveram poucas oportunidades de treinamento e confirmar um melhor desempenho em equipes que contam com maior diversidade de gênero.

Um dos mais respeitados especialistas em people analytics do mundo, o britânico David Green, defende que a ferramenta age sobre um dos grandes problemas do mundo corporativo de hoje, o cuidado com o colaborador. Green, que é diretor executivo da empresa Insight222 (com clientes como Colgate-Palmolive, Coca-Cola e HSBC), prega que os funcionários devem ser ouvidos frequentemente.

“Cada vez mais as empresas estão deixando de fazer apenas aquela pesquisa anual para tentar obter feedback dos funcionários regularmente, alguns até mesmo fazendo isso diariamente, como na Microsoft, olhando para alguns dados de colaboração para entender com que frequência as pessoas estão colaborando, quanto tempo passam em reuniões, a falta de tempo de foco, por exemplo”, disse ele em um podcast com outros especialistas em people analytics no início deste ano. “Precisamos de menos dogma e mais dados”, reforçou.