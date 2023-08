Sociedade precisa cobrar efetividade do novo PAC

O lançamento, pelo governo, do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) é bem-vindo no sentido de reconhecer a importância da infraestrutura e da logística, como um dos gargalos da economia brasileira, particularmente na competitividade de suas exportações, segundo avalia o vice-presidente do Sindicato do Comércio Atacadista de Produtos Químicos para a Indústria e de Drogas e Medicamentos de Porto Alegre, Arno Gleisner. Mas o dirigente entende que, desta vez, as entidades e a sociedade como um todo deverão cobrar de uma forma mais vigorosa a efetividade de implementação do Programa pois as edições anteriores realizaram muito pouco do que projetavam.