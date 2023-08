Mercado de Trabalho - os desafios dos primeiros passos

Maria Eduarda Flores de Oliveira*Boa Vista do Cadeado - RSCurso: Jornalismo - UNIJUÍO autor gaúcho Érico Veríssimo é um dos grandes orgulhos do Rio Grande do Sul e um dos mais notórios escritores brasileiros de todos os tempos, considerado um mestre das palavras e da arte da escrita, entretanto, nem sempre foi assim. Antes de consagrar seu nome com a brilhante saga “O Tempo e O Vento”, Érico passou muitos de seus anos lutando pelo sonho de ser escritor, um rapaz simples vindo do interior, que buscava ganhar o mundo na capital Porto Alegre, assim como muitos sonham nos dias de hoje. Durante a década de 1930 suas primeiras publicações foram anunciadas, mas não conquistaram o grande público logo de cara, de modo que Veríssimo precisou continuar a trabalhar em uma editora da cidade, e possuía apenas os sábados para dedicar-se à sua paixão de viver da escrita. O célebre autor trilhou um longo caminho até encontrar o sucesso.O limiar entre o que você é e o que procura serQuase cem anos depois, podemos dizer que o mercado de trabalho ainda se comporta de modo semelhante e, por diversas vezes, os primeiros passos dos jovens requerem esforço e dedicação em dose dupla. Observa-se isso, por exemplo, quando constatamos que cerca de 14% dos indivíduos – segundo o IBGE - iniciam sua primeira experiência profissional ainda durante o período de graduação e, portanto, precisam conciliar o tempo para manter um amplo desempenho em ambos. Nessa dedicação simultânea entre estudos e ofício, é preciso persistência e clareza de objetivos, para que jamais se perca o foco e possamos sempre continuar seguindo em frente, um dia e um passo de cada vez. O papel das universidades, por sua vez, torna-se extremamente significativo justamente em tal construção de cidadão, que não apenas é um profissional inovador, crítico e capaz, mas que busca também encontrar novas possibilidades nos caminhos a sua volta, entendendo a sociedade e a si mesmo, buscando um propósito, um objetivo, uma direção.