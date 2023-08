Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: CNseg lança solução inovadora de seguros para atender o consumidor

A Confederação Nacional das Seguradoras lançou a plataforma Encontre seu Seguro. A inovação feita em parceria com a Capgemini possibilita ao público em geral comparar características dos produtos de seguro, previdência complementar aberta e capitalização ofertados por mais de 60 empresas que, em conjunto, representam 90,5% da arrecadação do setor. A iniciativa está alinhada aos pilares do Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros, Previdência Aberta, Saúde Suplementar e Capitalização, que objetiva ampliar o conhecimento acerca dos produtos e democratizar o acesso ao seguro.

Conforme o diretor de Estudos e Relações Regulatórias da CNseg, Alexandre Leal, no ano de 2022 a entidade vislumbrou a oportunidade de transformar em realidade um antigo desejo de disseminar, de maneira simplificada e padronizada, informações à sociedade a respeito dos produtos oferecidos pelas empresas associadas. Ele lembrou que durante o ano passado ocorreu o desenvolvimento das APIs (Interface de Programação de Aplicação) que possibilitam esse tipo de consulta, a partir da regulamentação publicada pela Superintendência de Seguros Privados.

A vice-presidente de Seguros da Capgemini, Renata Ramos, disse que a iniciativa é muito importante. “Ela associa o profundo conhecimento da empresa e expertise do mercado de seguros com o desenvolvimento de uma solução para a CNseg, que trará muitos benefícios para a sociedade brasileira e para o mercado”, afirmou.

A plataforma Encontre seu Seguro unifica exclusivamente informações de domínio público e o seu acesso não requer nenhum cadastro prévio. Na ferramenta, também é possível encontrar, de maneira consolidada, os canais de atendimento destas seguradoras.

O presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, ressaltou que a Confederação está na vanguarda ao apresentar uma plataforma aberta a todos que querem conhecer os produtos oferecidos pelas empresas do setor. “Esta é a primeira vez que uma solução deste nível é lançada no mercado”, destacou.

Mesmo com o compilado de produtos disponíveis para o consumidor, o Encontre seu Seguro não exclui o acompanhamento e a orientação do corretor de seguros, uma vez que, o auxílio deste profissional garante mais agilidade nos orçamentos e, também, proporciona mais assertividade na análise de risco do segurado, sendo que, esta última, pode, inclusive, impactar no valor pago à seguradora.

Para a rotina de trabalho do corretor, além de mais agilidade na visualização das opções disponíveis no mercado de maneira centralizada, a plataforma Encontre seu Seguro também pode ser utilizada como instrumento de pesquisa de novos segmentos que o especialista queira explorar.

Oliveira avalia que, assim como outros segmentos do mercado, o setor de seguros também pode e deve explorar as oportunidades que surgem com a tecnologia. “Queremos trazer mais informação para todos e esperamos que a plataforma possa facilitar a experiência de todos os envolvidos, sejam consumidores, corretores e seguradoras e, claro, potencializar a aderência dos produtos pela sociedade”, finalizou.