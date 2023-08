Reforma Tributária traz perspectivas positivas para o atacado de Gêneros Alimentícios

O texto da Reforma Tributária aprovado pela Câmara dos Deputados traz uma expectativa positiva para o setor atacadista de gêneros alimentícios, segundo a análise do presidente do Sindicato do Comércio Atacadista de Gêneros Alimentícios de Porto Alegre, Carlos Cezar Schneider. Além de simplificar a tributação, sendo apenas um imposto nacional (IBS = ICMS + ISS) e uma contribuição federal (CBS = PIS + Cofins +IPI), há também a possibilidade de que as alíquotas desses tributos sejam reduzidas a “zero” ou em 40%, o que desoneraria o custo tributário sobre alimentos. Porém, essa desoneração será plenamente implementada a partir de 2033, prazo final para a transição do atual sistema para o novo.

Pela análise de Schneider, ao longo da tramitação do texto da Reforma no Senado, algumas regras devem ficar mais claras, para evitar o risco de futuras distorções e de um enorme contencioso tributário. Um exemplo está na falta de clareza sobre o conceito de não cumulatividade do IBS e da CBS. No texto da Reforma Tributária há apenas uma delegação para que “lei complementar” defina o conteúdo e a abrangência dessa regra, o que pode gerar uma insegurança jurídica enorme para a sociedade e pode ainda ser utilizado pelo legislador como um mecanismo de aumento da carga tributária futura.

Outro ponto que o dirigente destaca nessa reforma é o aumento de carga tributária que será sofrido pelo setor de serviços, numa média de 73%. Esse tipo de oneração inesperada acaba afetando toda a cadeia econômica dos mais diversos setores industriais e comerciais, com o inevitável aumento dos preços.

Num cenário de curto e médio prazo, Schneider projeta que, com a redução da taxa Selic, a valorização do real e mais investimentos, existe a perspectiva de crescimento de vendas no mercado atacadista gaúcho.