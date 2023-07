Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: Os 128 anos do SindsegRS

O Sindicato das Empresas de Seguros do Rio Grande do Sul realizará no dia 14 de agosto, às 12h, em Porto Alegre, na sede da Federasul (Largo Visconde do Cairú, nº 17), o almoço de comemoração do 128° aniversário da entidade.

O palestrante convidado para o evento é o médico cirurgião Dr. J.J. Camargo, Diretor do Centro de Transplantes da Santa Casa de Porto Alegre, Membro da Academia Brasileira de Médicos Escritores, Membro da Academia Nacional de Medicina, escritor, colunista de jornal e ativista da medicina com tratamento humanizado a pacientes. Ele abordará o tema Humanização que Qualifica.

Os interessados em participar do almoço podem obter informações através do site do SINDSEGRS ou pelo telefone (51) 3221-4333.



A partir do dia 27 de julho, estarão abertas as inscrições para a 12ª edição do Prêmio Antonio Carlos de Almeida Braga de Inovação em Seguros, Previdência Complementar Aberta, Saúde Suplementar e Capitalização. O evento é uma promoção da Confederação Nacional das Seguradoras, sendo que a premiação é a principal referência das ações do setor em transformação digital e da agenda ambiental, social e de governança (ASG). Em 2023, o prêmio traz como tema “A inovação muda a gente. E a gente muda junto”.

No total, a premiação entregará R$ 220 mil, divididos entre os selecionados em quatro categorias: as já conhecidas “Produtos e Serviços”, “Processos e Tecnologias”, “Comunicação”, além da nova modalidade de “Sustentabilidade e ESG”. Os valores dos prêmios são de R$ 30 mil, R$ 15 mil e R$ 10 mil para os 1º, 2º e 3º colocados, respectivamente, em cada grupo. Ao todo, representantes de 20 projetos, cinco em cada categoria, estarão na final que acontece em novembro de 2023, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

As inscrições para a edição 2023 do Prêmio Antonio Carlos de Almeida Braga de Inovação em Seguros, Previdência Complementar Aberta, Saúde Suplementar e Capitalização podem ser realizadas até 27 de outubro de 2023 pelo site: www.premioseguro.com.br



A MBM Seguros disponibilizou o seguro de Acidentes Pessoais para os profissionais caminhoneiros na plataforma digital MultiVida. Nela, o corretor poderá fazer cotações e simulações de seguros de vida.

O sistema permite acompanhar ou auxiliar remotamente, eliminando a necessidade de estar fisicamente no local. O Seguro MultiVida AP Caminhoneiro garante o pagamento de indenização ao motorista e até dois ajudantes, ou a seus beneficiários.