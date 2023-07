Conselheiros do CIEE-RS homenageiam Roberto Brenol

Em reunião extraordinária realizada no dia 13 de julho, os conselhos Deliberativo e Fiscal do CIEE-RS apresentaram os resultados do primeiro semestre deste ano e fizeram uma homenagem ao jornalista Roberto Brenol Andrade. Ele deixou o posto de conselheiro deliberativo do CIEE-RS após 42 anos de atuação. O encontro foi realizado no Centro de Eventos do CIEE-RS, em Porto Alegre, e reuniu mais de 30 pessoas.

Aos 81 anos, Brenol já havia se despedido, em abril de 2023, do Jornal do Comércio, onde trabalhou por 54 anos, encerrando a sua passagem pelo veículo como editor de Opinião. Brenol também atuou em outras empresas de comunicação, na Associação Riograndense de Imprensa, no Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul e foi chefe do Gabinete de Imprensa da prefeitura de Porto Alegre na gestão de Telmo Thompson Flores (1969-1975).

Na reunião do dia 13, o jornalista recebeu uma placa alusiva a sua colaboração com o Conselho Deliberativo do CIEE-RS. A placa foi entregue pelos presidentes do CIEE-RS, Marivaldo Antonio Tumelero, e do Conselho, José Carlos Hruby.



“Brenol teve uma participação efetiva no Conselho Deliberativo. Com sua contribuição, ajudou a instituição a crescer, e recebe essa homenagem do CIEE-RS devido aos serviços prestados”, afirmou Tumelero. Também foram homenageados o Jornal do Comércio, pelas suas nove décadas de existência, e a Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), que completou 165 anos.

Na apresentação dos resultados do primeiro semestre, os conselheiros destacaram o atingimento de metas planejadas para o período. Também apontaram as ações realizadas nos primeiros seis meses do ano e as que estão previstas para o segundo semestre.

O lugar de Brenol passa a ser ocupado pelo CEO do Jornal do Comércio, Giovanni Tumelero, que assume a posição justamente em um ano repleto de comemorações e homenagens ao veículo jornalístico. Já o Conselho Fiscal do CIEE-RS agora conta com dois novos integrantes, Luciano Teixeira Agliardi (diretor de Controladoria da Lojas Renner) e Luis Stein (gestor de Controladoria da CDL).