Concurso cultural incentiva a produção de textos

Na próxima sexta-feira (21), encerram-se as inscrições para o concurso cultural do CIEE-RS que celebra o Dia do Estudante (11 de agosto) e o Dia do Estagiário (18 de agosto). Podem concorrer alunos matriculados em cursos de Ensino Superior e com idade a partir de 16 anos. O resultado será divulgado no dia 31 deste mês.

O objetivo do CIEE-RS com esse concurso é incentivar a criatividade e a participação dos estudantes na criação de textos sobre quatro temas muito relevantes que envolvem o mundo do trabalho e os estudos.

São eles:

- Mercado de Trabalho:Os desafios dos primeiros passos.

- Inovação: Alinhamento do meio acadêmico à aceleração da inovação no mercado de trabalho.

- Clima Organizacional:Fator determinante para escolha de qual empresa ingressar.

- Inteligência Artificial: Expansão de habilidades? ou Complemento à hard skill ou ameaça?

Os artigos selecionados sobre cada um dos temas propostos serão publicados aqui neste espaço nas quatro primeiras segundas-feiras de agosto, dias 7, 14, 21 e 28. Também serão divulgados nas redes sociais do CIEE-RS.

Ao promover o concurso cultural, o CIEE-RS reforça seu compromisso com a educação e a formação dos jovens, tendo em vista contribuir com a construção de uma sociedade mais justa e desenvolvida.

O concurso cultural Tua Voz no Jornal é mais uma iniciativa do CIEE-RS na busca pelo desenvolvimento dos estudantes no Rio Grande do Sul. Comprometido com a formação e a inserção dos jovens no mercado de trabalho, o CIEE-RS entende a importância de mantê-los engajados, capacitados e conscientes das oportunidades e dos desafios que os cercam.

“Com foco no jovem e em seu desenvolvimento, o CIEE-RS busca ajudá-lo em sua jornada de educação e preparação para o trabalho. O concurso cultural está conectado a essa missão”, reflete o CEO do CIEE-RS, Lucas Baldisserotto.

Segundo ele, ao se dedicarem à confecção dos artigos, os participantes realizam uma importante reflexão e um exercício para o desenvolvimento do pensamento crítico em torno de assuntos relevantes da atualidade. A atividade contribui para que os jovens expressem suas ideias, opiniões e propostas, além de ajudar no aperfeiçoamento de suas habilidades de escrita, argumentação e pesquisa, tarefas essenciais tanto nos estudos quanto no estágio.