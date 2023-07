Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: Aumento da inadimplência faz seguros de crédito disparar em 2023

O setor segurador registrou, no primeiro quadrimestre de 2023, crescimento acelerado dos seguros de Crédito, na comparação com o mesmo período de 2022. Um levantamento produzido pela Confederação Nacional das Seguradoras, identificou que a maior exposição da população ao risco de crédito impulsionou a demanda pelo produto em 24,3%, com mais de R$ 740 milhões arrecadados, avanço que foi acompanhado pelo aumento de 411,9% nas indenizações, com aproximadamente R$ 1 bilhão pago aos segurados. Entre janeiro e abril deste ano, considerando todos os ramos e segmentos, menos a Saúde Suplementar, as indenizações subiram 2,2%, chegando ao patamar de R$ 77,2 bilhões, enquanto a demanda cresceu 8,6%, atingindo R$ 117,4 bilhões.

Para o presidente da CNSeg, Dyogo Oliveira, as indenizações foram impulsionadas por eventos de crédito recentes que contavam com a proteção do seguro. “Pelo lado da demanda, esses mesmos eventos geram uma maior busca por proteção. Isso, aliado ao fato de que a manutenção da taxa de juros em patamar elevado tende a aumentar a inadimplência, compõe o cenário de maior procura pelo produto”, afirmou.

Os seguros de Crédito têm o objetivo de reduzir o risco de operações de crédito, garantindo ao credor, aquele que cede recursos, o ressarcimento da operação definida no contrato de seguro, que será feito pela seguradora, caso ocorra inadimplência, por parte do devedor. O produto pode ser utilizado tanto para operações realizadas no território nacional quanto para operações financeiras destinadas à exportação, no entanto, a pessoa física ou jurídica que contratar o seguro deve estar domiciliada no Brasil.

Dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, mostram que, em abril de 2023, a parcela de inadimplentes aumentou, saindo de 28,6% das famílias do país, em abril passado, para 29,1%, em 2023. No mesmo período, pela ótica das empresas, de acordo com levantamento feito pela Serasa Experian, a soma total das dívidas de Pessoas Jurídicas chegou em R$ 117,5 bilhões, o maior patamar já registrado desde 2016, atingindo a quantidade recorde de 6,5 milhões de negócios. Esses resultados corroboram com o aumento de 189,0% nas indenizações pagas pelos seguros de Crédito em abril, com aproximadamente R$ 180,9 milhões, e o crescimento de 28,3% na arrecadação, com mais de R$ 174,6 milhões.

Em paralelo aos seguros de Crédito, também registraram performances positivas os seguros de Responsabilidade Civil, Marítimos e Aeronáuticos, Grandes Riscos e Riscos de Engenharia.



CNseg prevê avanços com a Reforma Tributária

A Confederação Nacional das Seguradoras classificou como momento histórico a aprovação da PEC da Reforma Tributária por tratar-se da primeira reforma que simplifica a tributação sobre bens e serviços da era democrática do país. A instituição elogiou o trabalho da Câmara dos Deputados, capitaneado pelo presidente da casa, Arthur Lira, e o relator do texto, Aguinaldo Ribeiro.

Na avaliação da CNseg, a PEC 45 reduzirá a complexidade do sistema tributário, aperfeiçoará o ambiente de negócios do país e fortalecerá as condições para o seu crescimento econômico sustentável. Outro ponto destacado foi o fato da redação da Reforma lançar um olhar cuidadoso para as particularidades dos setores de Seguro, Resseguro, Capitalização e Previdência Complementar, prevendo regime específico em Lei Complementar e redução de 60% das alíquotas nos serviços de saúde.

A Confederação ressaltou ainda que aspectos como base de cálculo, alíquota, e outros pontos relevantes também serão discutidos na Lei Complementar, visando um modelo equilibrado que não onere os produtos e serviços do mercado segurador para o consumidor final.