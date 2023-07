Pesquisa revela o que estudantes buscam no estágio

O CIEE-RS realizou uma pesquisa com mais de 6,6 mil estudantes que estavam em busca de estágio em janeiro deste ano, com base no banco de dados de candidatos da empresa e por meio de um questionário online. O resultado, divulgado no final de junho, revelou o perfil de quem procura por estágio, além dos objetivos preferidos ao obterem uma vaga: experiência profissional (44%) e crescimento pessoal (26%). Já as necessidades financeiras foram o terceiro tópico citado, com 25%.

As duas preferências nas respostas sobre os motivos de buscarem uma colocação no mercado indicam o entendimento dos estudantes pelo que é considerado a essência do estágio, conforme a lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. A norma destaca o aprendizado de competências com o objetivo de desenvolvimento para a vida cidadã e para o trabalho.

"Os estudantes buscam justamente a proposta do estágio, que é o desenvolvimento e a experiência, o que nos deixa muito satisfeitos.", afirma o gerente de Marketing do CIEE-RS, Cristiano Felix.



Um aspecto relevante da pesquisa é que 46,32% dos estudantes de nível superior que responderam são os primeiros de suas famílias a ingressarem na faculdade.



Do total de estudantes que responderam à pesquisa, 35,44% estavam estagiando, a maior parte deles no Ensino Superior (65%), enquanto 26,2% estavam no Ensino Médio e 8,9% no Técnico.

Os estudantes também responderam sobre o que procuram nas empresas nas quais desejam estagiar. Novamente, as respostas destacaram um objetivo condizente com o fundamento do estágio, a oportunidade de crescimento, com 49%. Essa preferência se destacou à frente de outras questões, como remuneração (19%), benefícios com foco no bem-estar (16%), programas de diversidade e inclusão (10%) e possibilidade de home office (7%).

“O resultado da pesquisa mostra que as estratégias do CIEE-RS estão em plena sintonia com o seu propósito de promover o desenvolvimento humano, social e profissional, com o objetivo de construção de uma sociedade mais justa e com oportunidade para todos”, ressalta Felix.

O CIEE-RS convida as empresas a abrirem as suas portas a esses jovens que desejam ganhar experiência e somar ensinamentos para seu desenvolvimento pessoal. Em troca, os estudantes enriquecem o ambiente de trabalho com novas ideias e atualizações trazidas do meio acadêmico e escolar.

CIEE-RS