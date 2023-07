Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: A segurança do meio ambiente

O Seguro Ambiental é uma modalidade de seguro destinada a empresas cujas atividades têm potencial danoso ao meio ambiente. O objetivo deste tipo de seguro é garantir o ressarcimento dos prejuízos em casos de sinistros que causem danos ambientais.

O professor universitário, mestre em direitos difusos e coletivos pela PUC de São Paulo e autor de livros de seguros e resseguro, Walter Polido, destaca que o seguro ambiental é um produto novo no Brasil, sendo instituído em 2004 por algumas seguradoras americanas. “Nos Estados Unidos este segmento é desenvolvido. Ainda não temos a mentalidade voltada à proteção do meio ambiente, mas também para a contratação deste seguro” afirmou.

Conforme Polido, dentro das políticas de gestão de riscos das empresas, o seguro ambiental não faz parte do pensamento do empresariado nacional. “Ainda não é uma realidade nossa. Até na Europa o seguro ambiental começou mais tarde, ganhando força a partir de 2007, após as mudanças advindas com a legislação de 2004. Apesar de ainda estarmos engatinhando, podemos afirmar que temos uma carteira razoável de seguro ambiental” ressaltou.

Para Walter, falta no país a cultura para a aquisição deste produto. Ele lembra que a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938 de 1981) prevê no artigo nove os instrumentos econômicos e faz referência ao seguro ambiental como forma de garantia financeira ao empresariado.

Destacou ainda que a legislação mais recente (Lei nº 12.305 de 2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos) menciona no artigo 40 que a contratação do seguro ambiental pode ser exigida pelos órgãos competentes para as empresas que operam com resíduos e reivindicam o licenciamento ambiental.