Congresso vai debater empreendedorismo digital

A sétima edição do Congresso de Empreendedorismo Digital (Conedi) será realizada nos dias 7 e 8 de julho, em Porto Alegre, e contará com o CIEE-RS como apoiador. O evento é promovido pela Associação de Jovens Empresários de Porto Alegre (AJE).O Conedi é o maior congresso de empreendedorismo digital e, neste ano, terá palestras de especialistas de várias áreas, além de workshops. As inscrições podem ser feitas no link https://www.conedi.net.br. O cupom com código CIEERS50 garante 50% de desconto na inscrição.Os palestrantes vão apresentar novidades sobre marketing digital e redes sociais, entre outros temas. Serão abordados aspectos diversos ligados, por exemplo, ao mundo digital, como formas de se portar nas redes e quais as ferramentas disponíveis. Empreendedores também vão encontrar dicas e ferramentas digitais úteis para expandir o seu negócio.Na lista de speakers estão nomes como Danilo Gentili, Carol Cantelli, El Professor, Nathan Abritta e Ana Lisboa. São influenciadores que têm milhares de seguidores no Instagram. Gentili, por exemplo, reúne mais de 10 milhões.“O público do CIEE-RS é predominantemente jovem, e essa geração está muito conectada às redes sociais e tecnologias em geral. Boa parte dela, após a formação e experiências em estágios e aprendizagem, parte para o empreendedorismo. O Conedi é o maior congresso de empreendedorismo digital, e, entendendo essa relação com nossos estagiários e aprendizes, faz muito sentido apoiarmos essas iniciativas”, afirma o gerente de Marketing do CIEE-RS, Cristiano Felix.O Conedi é um evento que possibilita aos participantes se atualizarem sobre estratégias digitais que estão dando certo e prognósticos do que está por vir em áreas como marketing, empreendedorismo, tecnologia e redes sociais.No espaço do CIEE-RS, os visitantes poderão participar de uma experiência 360° em que será possível fazer vídeos. Outro atrativo será um grande painel com o teste comportamental do CIEE-RS. Com essa ação, os participantes terão a oportunidade de entender um pouco mais sobre o seu perfil e o que ele tem em comum com outros perfis, gerando um sentimento de conexão, diversidade e pluralidade.No dia 7 de julho, os 550 primeiros inscritos terão à sua disposição, na Unisinos (avenida Dr. Nilo Peçanha, 1.600, em Porto Alegre), workshops que complementarão os aprendizados proporcionados pelo evento do dia 8, no Bourbon Country (avenida Túlio de Rose, 80-71). Também no dia 7, o CIEE-RS estará distribuindo brindes aos visitantes.Mais ConediPara quem não vai poder ir ao Conedi em Porto Alegre, haverá mais dois eventos no Estado. Um deles será em Caxias do Sul, de 22 a 23 de setembro. No dia 18 de novembro, será a vez de Novo Hamburgo ter a sua edição do evento.Sempre de olho nas tendências do mercado, o CIEE-RS não poderia ficar de fora e vai estar presente em todos eles, promovendo relacionamentos e gerando novos negócios entre os empreendedores e parceiros da região. Se você se interessou pelos assuntos tratados no Conedi, não perca a oportunidade e venha participar.