De olho nas tendências de RH

Em um mundo em constante transformação, acelerada pela digitalização e pelas conexões possibilitadas pela internet, as empresas precisam acompanhar o que ocorre no mercado em que atuam. De olho nas tendências em recursos humanos, o CIEE-RS participou, entre 21 e 23 de junho, do Congregarh, um dos mais importantes eventos do setor.

Com um estande no Centro de Eventos da PUCRS, em Porto Alegre, onde foi realizado o congresso, o CIEE-RS apresentou os seus serviços voltados para estágio e aprendizagem. Também ofereceu brindes para quem circulava pelo local. O ambiente foi propício ainda para interações entre empresas para possíveis negócios e trocas de informações.

Segundo o gerente de Marketing do CIEE-RS, Cristiano Felix, é importante estar atualizado neste mercado. “As pessoas são os recursos mais valiosos de uma organização. Para atrair e manter talentos, é essencial estar atento às tendências desse setor. Esse acompanhamento e a adequação às mudanças necessárias garantem que as empresas estejam preparadas para enfrentar os desafios que surgem à frente”, afirma.



O CIEE-RS se preocupa em estar sempre atento com o que é tendência no setor, que este ano teve o olhar sistêmico sobre os negócios como o grande tema de debates no Congregarh.



Olhar sistêmico

O tema deste ano do Congregarh foi “Olhar sistêmico, conexões que importam”. A visão sobre o todo virou tendência de gestão devido à necessidade de se compreender as ricas e variadas interações entre colaboradores, processos, cultura e ambiente, o que vai além das equipes, do departamento e da própria companhia.

Diversidade e bem-estar

O Congregarh também discutiu o papel social das empresas. Hoje, questões de diversidade, direitos humanos e bem-estar dos colaboradores estão em voga. O foco nas pessoas segue a busca por atingir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

Saúde mental

Uma preocupação muito presente e que foi abordada no evento é a saúde mental dos funcionários. Isso é reflexo de problemas, como burnout, desemprego, substituição de mão de obra por inteligência artificial, entre outros.

CIEE-RS acompanha as novidades

Foi por reconhecer as tendências mais importantes do mercado que o CIEE-RS tomou o caminho da transformação digital e cultural, essenciais para a perenidade dos negócios hoje. A empresa segue sempre atenta às novidades para continuar oferecendo um atendimento de qualidade a estudantes em busca de acesso ao mundo do trabalho e às empresas que procuram, nos estagiários e aprendizes, uma forma de enriquecer e oxigenar seus quadros com novas ideias.



Tendências de RH debatidas no Congregarh

•Olhar sistêmico

•ESG

•Saúde mental e emocional

•Autoliderança

•RH estratégico

•Diversidade e inclusão nas organizações

•Offboarding

•Gestão e pessoas