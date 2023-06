Você pratica comunicação respeitosa?

A comunicação é um dos alicerces do bom ambiente de trabalho, e algumas técnicas podem ajudar a melhorar e otimizar o diálogo nas companhias. Uma delas é a comunicação respeitosa.

Conforme a Fundação Getúlio Vargas (FGV), a comunicação respeitosa procura evitar problemas no ambiente corporativo, como proibição de opiniões, interrupções da fala alheia, excesso de brincadeiras ou comentários sarcásticos e fuga da responsabilidade sobre o que é comunicado.

Casos recentes demonstram a importância dessa prática. Em uma disputa judicial encerrada no início de 2023 na França, a consultoria Cubik Partners foi condenada a pagar a um ex-funcionário uma quantia que poderá alcançar o equivalente a R$ 2,5 milhões por impor uma definição de diversão que não era a mesma do empregado. A Cubik o havia demitido ao considerar que ele não havia aderido à cultura “divertida” da empresa, que incluía festas, retiros e viagens. No entanto, o autor da ação provou que as atividades incluíam alto consumo de álcool, entre outros excessos, o que para ele não era nada divertido. A Justiça considerou a demissão injusta porque o ex-colaborador tinha direito de não participar e porque sua liberdade de expressão havia sido violada.

A comunicação respeitosa busca gerar uma reflexão das lideranças sobre o vocabulário utilizado na empresa, que expressa a cultura corporativa e pode ser levado em conta pelos colaboradores na hora da decisão entre permanecer ou trocar de emprego.

Outra situação polêmica repercutiu no ano passado nos Estados Unidos. A Meta, controladora do Facebook, proibiu os funcionários de discutirem sobre aborto em suas dependências para “evitar um ambiente hostil”. Houve reclamações de que a postura ia contra a própria política da Meta, que incentiva debates sobre racismo e liberdade sexual. Uma funcionária declarou ter sentido “forte sensação de silêncio e isolamento no local de trabalho”.

A importância da comunicação respeitosa no trabalho tem crescido principalmente entre jovens. Um estudo realizado pela Universidade de Missouri (EUA) com mil pessoas, de 21 a 34 anos, apontou que a maioria preferia uma comunicação respeitosa com chefes e colegas do que regalias, como mesas de sinuca no escritório ou happy hours em horário de expediente. “Líderes e gerentes são os que têm o poder de determinar o que significa o bem-estar dos funcionários e como comunicar esse significado de maneira respeitosa a eles”, comentou Danielle LaGree, professora assistente de comunicação estratégica na Kansas State University, com doutorado na Missouri.

Entender o que os colaboradores valorizam e saber comunicar as ideias e decisões da empresa com respeito é um caminho para a retenção de talentos e a preservação de um bom ambiente de trabalho.

CIEE-RS