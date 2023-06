Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: O crescimento do seguro condomínio no 1º quadrimestre

O seguro condomínio cresceu 28% no primeiro quadrimestre do ano, mantendo a rota ascendente dos últimos dois anos, com crescimento de 3% em 2021 e 12% em 2022. Segundo a vice-presidente da comissão de riscos patrimoniais massificados da FenSeg, Magda Truvilhano, um dado importante a ser destacado é o volume de indenizações pagas entre janeiro e abril de 2023: R$ 129 milhões, aumento de 9,3% sobre o mesmo período do ano passado.

Entre os fatores responsáveis por este aumento no volume de indenizações pagas, Truvilhano destaca o aumento de ocorrências de incêndio em condomínios pelo país. Só em São Paulo, segundo o Corpo de Bombeiros do estado, em 2022 o número de casos subiu 60%. Para a executiva, esses acionamentos têm relação direta com uma recente mudança de comportamento da sociedade, que veio com a pandemia e, agora, parece ter se consolidado. "Esse fenômeno pode ser explicado pelo modelo de trabalho híbrido, em que as pessoas estão passando mais tempo em suas casas fazendo home office, usando mais as instalações elétricas", afirmou .

Magda destaca algumas dicas importantes para os condôminos, como a de evitar deixar equipamentos ligados em extensões ou o uso de adaptadores, que podem superaquecer, além de deixar laptops em cima da cama.

Presidente do SindsegRS, Guilherme Bini (Foto: Gerson Anzzulin/Divulgação/JC)

O Governo Federal anunciou medidas visando estimular a indústria para a retomada dos carros populares. A meta é reduzir a carga tributária que pesa sobre o setor para estimular a produção de veículos mais baratos. A medida deve impactar no mercado de seguros, segmento que vê com bons olhos a retomada dos carros populares. É o que acredita Guilherme Bini, presidente do Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul, observando que este cenário se reflete também no mercado gaúcho. Dados da Federação Nacional de Seguros Gerais mostram que, no Brasil, o seguro de automóvel arrecadou R$ 51,05 bilhões em 2022, crescimento de 32,8% sobre o ano anterior.

O Sindicato dos Corretores do Rio Grande do Sul realizará no dia 20 de junho, no Villas Hotel, na cidade de Santo Ângelo, o Seminário Regional de Seguros da região noroeste. O evento contará com a participação de executivos de seguradoras que atuam na região.