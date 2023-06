CIEE-RS participa de edição da FBV marcada por recordes

Com recorde de público e de negócios, a 10ª edição da Feira Brasileira do Varejo (FBV) reforçou a percepção de retomada do setor em 2023. Foram 9,6 mil visitantes e R$ 22,3 milhões em negócios no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre. Nos três dias de feira, que se encerrou em 26 de maio, foram realizadas palestras com grandes nomes do mercado, mostras de produtos e serviços, muitas atividades para os visitantes e interação, além de conexões entre as empresas.

O CIEE-RS não poderia deixar de estar presente no evento, uma oportunidade para mostrar a marca, dar visibilidade à marca e gerar negócios. “Participar de eventos como a FBV é muito importante para o CIEE-RS. Neles, fortalecemos a marca, aumentamos o networking e possibilitamos que novas oportunidades para jovens e estudantes sejam abertas”, afirma o gerente de Marketing do CIEE-RS, Cristiano Felix.

No estande do CIEE-RS foi possível consultar vagas de estágio, conhecer mais sobre os serviços oferecidos pela empresa, se cadastrar e abrir oportunidades para estagiários, entre outros. Para o público em geral, havia um espaço especial para fazer fotos e publicar nas redes sociais. Uma roleta que os participantes podiam girar e ganhar brindes foi o centro das atenções do estande, que fazia as pessoas puxarem pela memória suas histórias com a empresa, já que muita gente contou com o CIEE-RS no início de sua vida no mundo do trabalho.



Este ano, a participação do CIEE-RS na FBV teve foco maior na interação com os visitantes.



“Há 25 anos, meu primeiro trabalho foi pelo CIEE-RS”, comentou a contadora Fabiana Ruschel, 45 anos, ao visitar o estande. Ela estagiou em um escritório de contabilidade e em um banco. Os estágios foram importantes porque a inspiraram a tomar a decisão de ter seu próprio escritório de contabilidade, que administra até hoje. “É qualidade de vida, mas se trabalha bastante”, observou.





Último dia para inscrição na seleção do Banrisul



Último dia para inscrição na seleção do Banrisul

Esta segunda-feira (5) é o último dia para se inscrever no processo seletivo público de estágio do Banrisul. São 918 vagas para diversos cursos em 321 municípios gaúchos. A inscrição é pelo portal https://www.cieers.org.br No total, 260 pessoas cadastraram seus dados no estande ao longo dos três dias e agora poderão participar de ações do CIEE-RS. Até o fim deste ano, a empresa participará de outros eventos importantes, como o Congresso de Empreendedorismo Digital (Conedi) e o SDX. Que venham mais e mais oportunidades para o CIEE-RS seguir próximo de seu público e antenado nas novidades que surgem no mercado.

