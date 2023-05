Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: Seguro e seus regramentos

O conceito de seguro é baseado em um contrato pelo qual uma das partes se obriga, mediante cobrança de prêmio, a indenizar a outra pela ocorrência de determinados eventos ou por eventuais prejuízos previstos nas condições contratuais.

Conforme o advogado Luiz Felipe Amabile, o seguro é a busca da segurança, do aumento da certeza, da previsibilidade e da diminuição do risco. “A base é formada a partir de um cálculo atuarial, agregado ao princípio do mutualismo. Isto permite que muitos paguem pouco, determinando assim que outros possam receber as indenizações numa situação de sinistro”, destacou.

O Código Civil prevê no artigo 759 que a emissão da apólice deverá ser precedida da proposta escrita com a declaração dos elementos essenciais do interesse a ser garantido e do risco. A partir do recebimento da proposta, a seguradora avaliará o risco e poderá aceitar ou declinar o risco. A apólice será emitida após a aceitação da proposta. Este documento é o instrumento do contrato pelo qual o segurado repassa à seguradora a responsabilidade sobre o ressarcimento financeiro decorrido de um evento que possa advir dos riscos contratados na apólice.

Amabile disse que é importante que o cliente observe os itens colocados na apólice para não ter surpresas desagradáveis no futuro. “Todo segurado deve observar minuciosamente as informações prestadas ao corretor e à seguradora. O CEP de pernoite do veículo é um exemplo. O número errado influi no cálculo do prêmio. Um simples erro de digitação pode ocasionar problemas no momento da indenização”, advertiu.