Sindiatacadista de Louças e Ferragens comemora 85 anos de atuação

O Sindicato Intermunicipal do Comércio Atacadista de Materiais de Construção, Louças, Tintas, Ferragens, Vidros Planos, Cristais, Espelhos, Agregados de Concreto, Sucata de Ferro, Ferros Planos e Ferros não Planos do Estado do Rio Grande do Sul está celebrando seus 85 anos de atuação. Em reunião com a Diretoria do Sindicato, realizada em 8 de maio, o grupo relembrou a história da entidade que, em 23 de abril de 1938, foi reconhecida por despacho do Ministério do Trabalho, com a denominação de Sindicato de Comerciantes em Louças e Vidros.