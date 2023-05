Teatro, uma experiência transformadora para os jovens

Teatro é cultura, entretenimento e, talvez acima de tudo, transformação. Para os jovens, pode ter ainda um vetor duplo, de transformação e de formação. Assistir a uma peça ou participar de uma oficina é uma grande oportunidade de desenvolvimento. O entendimento é de uma especialista que há duas décadas acompanha adolescentes: Vanja Ca Michel, autora e diretora do espetáculo “Adolescer”, que completará 21 anos em cartaz no dia 28 de maio (domingo) no Teatro CIEE-RS, às 18h.

“Adolescer” é um mergulho no universo dos adolescentes. “Tudo o que está no palco é o que vi, ouvi e senti. Criei um amor imenso em pesquisar e aprender sobre os 'teenagers' e sigo acompanhando tudo o que vem acontecendo na vida deles. Pôr no palco esse conhecimento é uma forma de colocar a voz deles para ser ouvida”, afirma a diretora.

De tanto conviver com os adolescentes, Vanja percebe as mudanças de comportamento ao longo dos tempos. Por isso, já fez mais de 40 atualizações no roteiro da peça. “Mudam as tribos, o perfil das famílias, o comportamento, o estilo de vida.” Ela destaca que os problemas dos adolescentes também se alteram. “O campo emocional está muito forte, e o espetáculo mostra isso: a fragilidade.”



Os benefícios do teatro vão além da comunicação, acredita Vanja Ca Michel. “Um curso de teatro envolve responsabilidade porque se assume uma grande tarefa de relacionamento e trabalho em equipe. É um investimento em saúde mental”, defende.



Vanja tem certeza da importância transformadora do teatro. “De fora do palco, como um jogador de xadrez, o espectador vê ali todas as peças. A pessoa pode ter uma opinião sobre um assunto e, ao vê-lo em um espetáculo teatral, mudar de opinião ou entender o outro lado da moeda”, analisa.

Atento às possibilidades do teatro, o CIEE-RS, tem incentivado a participação de jovens em oficinas ou mesmo como espectadores. O Teatro CIEE-RS serve como palco para produções voltadas a adolescentes, como “Adolescer”, e para oficinas. Vanja comanda uma iniciativa desse tipo no local, para a faixa de 11 a 18 anos. A próxima será de 17 a 21 julho, das 14h às 17h.

A diretora incentiva a participação em oficinas porque entende que um aluno de teatro vai se dar bem na vida pessoal e profissional com o aprendizado. “Interpretar o texto também é passar adiante o que se aprendeu. E isso qualquer profissional precisa”, sentencia.

Para Vanja, é um orgulho estar completando 21 anos em cartaz com um espetáculo de teatro. “E é uma honra comemorar essa data no Teatro CIEE-RS, que já virou a casa da peça 'Adolescer'. A importância do CIEE-RS na formação de jovens é exemplar, e estar neste espaço tem um imenso valor”, conclui a diretora.

