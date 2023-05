Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: ENS lança curso on-line gratuito de direção defensiva

Maio é o mês de referência mundial em ações de conscientização para redução de acidentes de trânsito. A Escola de Negócios e Seguros está lançando, em parceria com a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego e a Roberto Manzini Centro Pilotagem, um curso on-line gratuito dedicado a ampliar o conhecimento dos condutores sobre direção defensiva e as coberturas de risco ofertadas pelo mercado de seguros no Brasil. A iniciativa tem apoio institucional da Federação Nacional de Corretores de Seguros e a Confederação Nacional das Seguradoras.

Iniciativa inédita no país, o curso “Direção Defensiva e Contratação Consciente” coincide com o início da campanha “Maio Amarelo”, que este ano terá como tema “No trânsito, escolha a Vida”. Com 2 horas de conteúdo on-line, incluindo vídeos e momentos interativos, o curso é dividido em duas partes: a primeira, focada na direção defensiva, e a segunda, na contratação consciente do Seguro de Automóveis, em que são explicadas as coberturas disponíveis no mercado e os direitos do segurado.