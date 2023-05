A onda dos líderes ‘barriga no balcão’

Há um movimento no mundo corporativo que é uma espécie de “volta às raízes” para conectar os líderes aos negócios nas grandes empresas. Isso porque, como resultado do seu crescimento, as companhias delegam as funções operacionais a cargos específicos e o alto escalão acaba se afastando dessas tarefas, cabendo-lhe tratar de questões mais complexas.

Ainda que seja importante o foco decisório e estratégico, alguns CEOs têm dito que um afastamento total entre o board e o dia a dia da operação pode ser ruim. Um caso que chamou atenção recentemente foi o do novo CEO da Starbucks, Laxman Narasimhan. Ao assumir o posto, em março deste ano, decidiu fazer uma imersão no operacional da rede de cafeterias e até tirou um certificado de barista, que exige 40 horas de treinamento dentro das lojas. Também passou a engajar os demais membros do board a manterem conexões com o operacional. Depois da experiência, Narasimhan anunciou que vê espaço para melhorias e que é preciso “voltar ao básico”.

A ‘volta ao básico’ retomou a atenção de líderes que viram no olhar sobre as pequenas decisões uma relevância supostamente obscurecida pela gestão das questões macro das empresas, o que estaria impedindo melhorias nos negócios.

Existem companhias com bons resultados após a imersão operacional dos líderes. Um exemplo é a Uber, cujo CEO, Dara Khosrowshashi, e outros gestores assumiram o volante para conhecer de perto a realidade dos motoristas do aplicativo de transporte. Eles descobriram diversas falhas no sistema e as dores dos motoristas. O resultado foi uma reavaliação do app e dos benefícios aos condutores. Ao final, a receita por corrida aumentou e a Uber ganhou mais uma porção do mercado nos EUA.

No Brasil, a healthtech Dr. Consulta instituiu um programa chamado “Vem com a gente”, em que diretores fazem o primeiro atendimento aos pacientes toda quarta-feira em algum centro médico. Tem dado certo: o índice NPS de satisfação dos clientes chegou a 83,2%.

Entusiasta da iniciativa, o CEO da Autopass, Rodney Freitas, costuma repetir uma pergunta aos seus diretores: “Vocês têm colocado a barriga no balcão dos clientes?”. A empresa faz gestão de bilhetagem eletrônica, e, para conferir o serviço, Freitas pega ônibus em São Paulo e observa o comportamento dos passageiros enquanto usam os bilhetes digitais e impressos, além de buscar insights com eles.

Em tempos de foco nos processos online, os entusiastas da “barriga no balcão” podem parecer um ponto fora da curva. Contudo, segundo Freitas, não há termômetro melhor do que a percepção do cliente quanto ao negócio. E uma das melhores formas de captar essas mensagens é estar frente a frente, olho no olho.

CIEE-RS