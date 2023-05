Fiema Brasil reforça conceitos de gestão ambiental para o futuro dos negócios

Discutir essas práticas é, também, uma das missões da Fiema Brasil maior feira ambiental do sul do país, cuja nona edição ocorre entres os dias 9 e 11 de maio, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves, reforça esses preceitos com sua vasta programação de palestras e painéis e exposição de marcas direcionadas à gestão sustentável dos negócios. Com a preocupação crescente sobre o uso racional dos recursos naturais e os alertas mais contundentes em relação ao aquecimento global, cada vez mais a sociedade está sendo impulsionada a rever seus hábitos.Discutir essas práticas é, também, uma das missões da. A, reforça esses preceitos com sua vasta programação de palestras e painéis e exposição de marcas direcionadas à gestão sustentável dos negócios.

A promoção dessa visão é essencial na visão do presidente da Fiema, Jonas Brevia, para o futuro dos negócios, tanto em seus formatos tradicionais quanto para os novos que surgem com o avanço das tecnologias. "Precisamos expandir a ideia de que a gestão ambiental é fundamental não apenas para as empresas, mas para a sociedade como um todo. Somado a isso, é necessário mostrar, por meio do acesso ao conhecimento, que existem inúmeras oportunidades de negócios e de desenvolvimento sustentável, com ganhos econômicos e sociais imensuráveis. Esse processo passa, necessariamente, pela adoção de práticas eficientes de gestão ambiental, ou seja, a matéria-prima da Fiema Brasil”, observa.

Um desses temas com vistas a estimular a cultura da sustentabilidade é o ESG, sigla em inglês para definir boas práticas nas áreas ambiental, social e de governança. A Fiema acelera a discussão dessa pauta dentro de seu mais recente ambiente de inovação, a Arena de Startups.

A atração que estreia nesta edição trazendo exposição e batalha de startups também fomenta temáticas como a do ESG com mais de 30 palestras gratuitas. O assunto será apresentado, por exemplo, com cases de sucesso das empresas Mercur, RandonCorp, Arezzo, Dana, GreenThinking Project e Sistema B Brasil. “Cada vez mais as pessoas vêm sendo inseridas em um contexto de aprender como lidar e como boas práticas socioambientais, prova disso é o crescente espaço ocupado pelo conceito de ESG nas empresas. São elas, as organizações, as grandes responsáveis por dar esse exemplo”, diz Brevia.

Outro trabalho dentro da Fiema realizado para conquistar esse objetivo se dá no FiemaCon, cujos ingressos estão disponíveis no site fiema.com.br. Atração simultânea da feira, o evento traz palestras internacionais e nacionais em congressos e seminários para discutir tecnologia para o meio ambiente, gestão agropecuária, energias renováveis, gestão empresarial, segurança no trabalho, construções sustentáveis e recuperação energética – as duas últimas são novidades para essa edição. No caso do 7º Congresso Internacional de Tecnologia para o Meio Ambiente, por exemplo, que discute Inovação e Sustentabilidade: Desafios para um Futuro Melhor e reúne trabalhos científicos da academia, o presidente das Empresas Randon, abordará essa temática em sua palestra inaugural do evento, no dia 9.