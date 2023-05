Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: Espanha terá participação na FIDES Rio 2023

A 38ª. Conferência Hemisférica de Seguros, a FIDES Rio 2023, reunirá representantes de entidades de seguros privados de 20 países da América Latina, mais Estados Unidos e Espanha no Rio de Janeiro, de 24 a 26 de setembro de 2023. A presidente da União Espanhola das Entidades de Seguros e Resseguros (Unespa), Pilar González de Frutos, participará do evento e apresentará um painel com a realidade do mercado segurador espanhol.

Apesar do quadro de inflação alta, juros ascendentes e corte dos incentivos fiscais para os planos de previdência privada individual, o mercado segurador espanhol superou as dificuldades e avançou em 2022.

De acordo com os dados da Unespa, as seguradoras da Espanha geraram, no ano passado, US$ 68,2 bilhões em prêmios totais, sendo US$ 42,3 bilhões em seguros do ramo não vida e US$ 25,8 bilhões em seguros de vida.

Pilar González de Frutos disse que os números significam um crescimento de 4,8% para os seguros como um todo. “O aumento foi de 5,2% para os seguros não vida e de 4,2% para os seguros de vida”, afirmou.

Ela ressaltou que, em 2022, o setor conseguiu recuperar todo o terreno perdido em decorrência da pandemia, com um faturamento nominal superior ao de 2019, sendo que os ramos mais dinâmicos foram os de saúde, cobertura dos negócios e o seguro multirriscos.