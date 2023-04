Microlearning: explore a linguagem dos jovens

Na era digital, com a quantidade e a velocidade das informações que circulam, o tempo aparentemente sempre escasso e as novas gerações imersas nas telas, o microlearning pode ser um apoio eficiente como estratégia de aprendizagem e de engajamento dos colaboradores, especialmente os mais jovens, entre os quais se incluem estagiários e aprendizes.

A palavra microlearning tem um significado de “aprendizagem aos poucos”. É um recurso criado para os tempos atuais, em que estudantes chegam ao mercado de trabalho e trazem consigo a dispersão da concentração em diversos canais de informação e de relacionamento, com destaque para as redes sociais.

O método segue essa lógica no caso da atenção fragmentada. O objetivo do microlearning é tornar o aprendizado fácil, rápido, objetivo e atrativo, o que, como efeito, amplia a satisfação no trabalho e o engajamento na empresa. Além disso, se encaixa na rotina de trabalho e pode ocorrer sob demanda, acessado a qualquer momento e revisitado, inclusive pelo celular.



Pesquisa do Journal of Applied Psychology mostrou que o modelo garante eficácia 17% maior sobre o processo padrão de aprendizagem.



As “doses de aprendizagem” podem ser aplicadas de várias formas. Ebooks, e-mails, gráficos, cards, podcasts e games são algumas opções. Os vídeos têm sido bem efetivos nesse tipo de comunicação porque são muito consumidos, têm fácil assimilação, recordação e retenção. Como componente de microlearning, o ideal é que o vídeo tenha no máximo cinco minutos de duração. O conteúdo também pode contar com interatividade para facilitar o envolvimento, ou uso de simulações, atividades em que seja possível clicar ou arrastar itens, além de pequenos questionários.

Uma campanha com esta técnica pode cumprir inúmeros objetivos. Entre eles, estão adaptação e integração de novos colaboradores à cultura da empresa, disseminação de estratégias ou de regras e políticas internas, treinamentos técnicos ou comportamentais, reforço de mensagens, respostas a dúvidas frequentes.

Considerada uma ferramenta útil para propagar transformações nas companhias, o microlearning tende a ser cada vez mais utilizado no meio corporativo, principalmente com a chegada de integrantes da geração Z ao mundo do trabalho. Segundo a consultoria Mckinsey, no ano passado, 10% das vagas de trabalho seriam ocupadas por pessoas dessa geração, nascidas entre 1995 e 2010, o que transforma o microlearning em uma ferramenta importante para conexão com essas pessoas, criadas em uma sociedade altamente conectada.

CIEE-RS