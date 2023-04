Projeto vai capacitar 30 MPEs gaúchas do setor solar fotovoltaico

Estimular a competitividade e a geração de negócios de Micro e Pequenas Empresas (MPEs) do setor fotovoltaico do Rio Grande do Sul é o objetivo da parceria entre o Sebrae RS, Banrisul, Ufrgs e Senai/RS, com o Projeto Selo + Energia Sustentável. A iniciativa vai contemplar 30 MPEs do segmento atendendo a uma demanda do mercado gaúcho, disponibilizando aos pequenos negócios do segmento solar fotovoltaico a oportunidade de desenvolvimento da gestão e qualificação técnica, fomentando a economia gaúcha e promovendo o uso de energia limpa. O acordo de cooperação técnica entre o Sebrae RS e o Banrisul foi firmado em evento que aconteceu nesta quarta-feira (19), no Espaço de Negócios do Sebrae RS, em Porto Alegre.Com início previsto para maio, a iniciativa será desenvolvida em ações compostas por atividades que visam o aumento da competitividade e a geração de negócios, a partir de soluções que buscam impactar na comercialização, na taxa de conversão e no aumento do faturamento e lucratividade das empresas participantes, bem como elevar o nível técnico das empresas participantes. O projeto também contará com qualificação técnica do Senai e SESI, com os cursos de instalação de sistemas fotovoltaicos, projetos de sistemas fotovoltaicos, NR 10 e NR35.De acordo com o diretor de Crédito do Banrisul, Osvaldo Lobo Pires, o projeto busca qualificar e desenvolver as integradoras de energia solar do Estado do RS. “Todos crescemos com essa iniciativa: as empresas integradoras com mais qualificação para os seus negócios, o Banco com mais negócios de qualidade e o planeta com sustentabilidade”, frisou.Para o gestor de projetos do Sebrae RS, Cleverton Luís Paranhos, a iniciativa vai auxiliar no desenvolvimento do setor no Estado. “Além de apenas oferecer seus produtos, os empreendedores precisam aprimorar suas habilidades voltadas à gestão, questões técnicas e comerciais, acesso a crédito e a oportunidade de negócios. O projeto oferecerá capacitações e qualificações nessas áreas. Desenvolvendo esses atributos, com certeza o setor solar fotovoltaico do Estado será mais próspero”, comentou.O Projeto Selo + Energia Sustentável esteve com as inscrições abertas até o dia 15 de março deste ano e, neste primeiro ciclo, terá a participação de 30 empresas. No entanto, as instituições já trabalham na estruturação do segundo ciclo, previsto para 2024.