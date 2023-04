Lojistas faturam R$ 1 milhão com meio de pagamento próprio da Get Commerce

A indústria de comércio eletrônico cresceu extraordinariamente na última década. Com efeito, por ter vantagens como economia de tempo, acesso a melhores alternativas de produtos e simplificar o processo de compra sem sair de casa, milhões de pessoas passaram a optar por comprar online, em vez de comprar na loja física. Acompanhando esse crescimento, a Get Commerce lançou meio de pagamento próprio, uma solução nativa na plataforma Get Commerce, um meio de pagamento simples de usar, e que foi pensado para facilitar a rotina de seus clientes. Então, considerando apenas a utilização do Pix, como meio de pagamento, o faturamento mensal dos clientes Get Commerce já chega a R$ 1 milhão. É uma das únicas plataformas com o Pix dinâmico disponível, ou seja, o QRCode é gerado e ao ser pago, é confirmado instantaneamente. Hoje o Pix é gerado e é necessário aguardar o retorno do BC da confirmação. Essa confirmação demora até 24h.Com o meio de pagamento próprio, a Get Commerce consegue pegar o retorno em segundos do BC, confirmando já no ato da compra o pagamento. O que torna a loja de seus clientes mais dinâmica, e traz uma usabilidade melhor para o cliente. Certamente, Get Commerce Pago, é a forma mais simples e rápida de vender. Os lojistas sabem muito bem desse grande potencial de vendas e querem aproveitá-lo ao máximo. Por isso, o número de lojas on-line na plataforma Get Commerce está aumentando rapidamente. Mas, como você pode se diferenciar de milhares de empresas de comércio eletrônico e se apresentar como o precursor? Afinal, a maneira mais adequada de fazer isso é oferecer a melhor experiência de compra aos visitantes do seu site. A experiência do usuário deve ser suave e direta.Lojas de comércio eletrônico bem sucedidas compartilham vários recursos obrigatórios e, sem dúvida, um dos mais vitais é o método de pagamento. Inegavelmente, a cereja do bolo em uma loja virtual é o checkout, é nesse momento que o meio de pagamento aparece.O checkout é uma etapa essencial do seu funil de vendas, já que a conversão, o objetivo principal do seu negócio, acontece nessa etapa. Em síntese, é onde você recebe o pagamento e os visitantes finalmente se tornam seus clientes. Para aumentar as oportunidades de vendas nesta etapa, é crucial tornar a experiência de compra de seus clientes o mais fácil possível. Sem uma forma simples e eficaz de receber pagamentos, sua loja online não pode agregar valor aos clientes e você também não pode ganhar dinheiro.Aliás, é por isso que você deve oferecer métodos de pagamento simples, seguros e diversificados em sua loja de comércio eletrônico. Sabemos a importância de oferecer a possibilidade de pagamento no cartão de crédito, boleto, mas, principalmente, gostaríamos de destacar o Pix.Só para ilustrar, o pagamento via Pix já é aceito por 78% dos estabelecimentos com e-commerce no País, e hoje é a 2ª maior modalidade de pagamento no Brasil, ficando atrás apenas da disponibilidade das vendas por crédito. Get Commerce Pago é o método de pagamento mais ágil e seguro para sua loja virtual.