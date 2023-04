Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: O seguro que garante tranquilidade para empresas e consumidores

O seguro prestamista garante a quitação de uma dívida ou de planos de financiamento do segurado no caso de morte, invalidez, desemprego involuntário ou perda de renda. Na ocorrência de uma dessas situações, dependendo das coberturas contratadas, a quantia a ser paga pela seguradora é limitada ao valor que foi contratado para garantir a dívida de operações de crédito, financiamento ou arrendamento mercantil.

Este seguro representa proteção financeira para empresas que operam com crédito e tranquilidade para o segurado que terá sua dívida quitada, caso aconteça algum dos riscos previstos na apólice, deixando a sua família livre de dívidas. O seguro prestamista pode ser comparado a uma proteção social para quem não tem patrimônio, porque evita a perda de algum bem adquirido.

A forma como o prestamista é estruturado garante a liquidação da dívida do segurado ou o pagamento de um determinado número de parcelas de financiamento (dependendo do contrato do seguro), na hipótese de morte, invalidez, desemprego involuntário ou perda de renda do autônomo. O seguro prestamista pode ser utilizado em algumas destas situações: empréstimos junto a financeiras e bancos; cheque especial de bancos; cartão de crédito; consórcios; financiamentos de bens e empréstimos com pagamento consignado em folha.

O produto seguro prestamista tem vantagens mútuas para consumidores e empresas. Para as empresas, funciona como instrumento auxiliar na redução da inadimplência, e para os familiares do segurado, como garantia de preservação do patrimônio adquirido. Caso aconteça algum imprevisto que resulte na falta de pagamento, o seguro prestamista fornece proteção financeira para a quitação de saldo de dívidas ou de determinado número de prestações, no caso de compras parceladas. O consumidor não compra o seguro prestamista diretamente com a seguradora. A venda é feita na loja ou instituição financeira, desde que tenha parceria com uma companhia de seguros.

Com a experiência de quatro décadas de atuação no mercado segurador, o diretor comercial da KSA Corretora de Seguros, Jean Carlo Figueiró, compreende esta modalidade de seguro como um benefício para a economia seguir girando. “Falo isto porque o prestamista garante créditos, de diversas modalidades, envolvendo parcelamentos, financiamentos, consórcios e imóveis” afirmou.

Jean Carlo também avalia o seguro prestamista como um benefício para os familiares, pois quita a dívida quando ocorre a morte do titular do crédito. “Cito o financiamento de um imóvel. No momento de uma fatalidade, como morte ou invalidez permanente, que não permitirá o cumprimento do contrato, o seguro vai garantir”, concluiu.