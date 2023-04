CIEE-RS completa 54 anos de olho no futuro

O CIEE-RS chega aos 54 anos de existência na próxima sexta-feira (28) com fôlego renovado e em processo de transformação. A longa história da companhia, iniciada em 28 de abril de 1969, a solidificou como a grande líder do setor de estágios no Rio Grande do Sul. Hoje com nove unidades operacionais espalhadas pelo Estado e 63 postos de atendimento, o CIEE-RS cobre o território gaúcho de ponta a ponta.

Muitas mudanças ocorreram nessas últimas décadas, intensificadas nos últimos anos, que aceleraram o processo de transformação digital da empresa, seguido de uma mudança cultural estruturada, que envolve a capacitação de equipes e lideranças para este novo momento.

Na nova fase que a companhia atravessa, o alcance do CIEE-RS se amplia e agrega agilidade, facilidade, transparência e autonomia aos seus serviços por meio da plataforma Conjuntos. A Conjuntos simplificou muitos processos, aproximando empresas e estudantes em busca de estágio de maneira mais simples e assertiva.

O CIEE-RS está cada vez mais próximo de seus parceiros, multiplicando trocas e experiências enquanto facilita a busca pelo candidato ideal pelas empresas e fornece aos estudantes um caminho mais ágil para ingressar no mercado de trabalho.

Empresas já podem buscar estagiários por perfil e região na ferramenta, enquanto estudantes conseguem pesquisar se há vagas relacionadas a seus cursos. Recentemente, tornou-se possível solicitar o contrato de estágio pela plataforma, e logo será lançada a opção de renová-lo e fazer o acompanhamento. Até o final do primeiro semestre, as empresas poderão abrir suas vagas de aprendizes pela Conjuntos, que abrangerá todas as etapas do processo seletivo.

“Vamos continuar com o foco no jovem e em seu desenvolvimento. E isso passa pela questão da educação. Nossa missão é ajudá-lo nesse processo de melhora da educação”, afirma o CEO do CIEE-RS, Lucas Baldisserotto. Nesse sentido, em março deste ano, o CIEE-RS abriu mil vagas para o curso online Hora do Enem, com o objetivo de ajudar a melhorar o desempenho dos estudantes do Ensino Médio no RS. “As empresas precisam de mão de obra qualificada e da renovação que os jovens representam, enquanto eles necessitam de acesso ao mercado de trabalho. O CIEE-RS investiu nesse curso para contribuir com a educação no Estado. É preciso assegurar que a educação seja uma prioridade no país”, conclui o CEO.

O CIEE-RS se orgulha de ter impulsionado a trajetória profissional de gerações de gaúchos nessas mais de cinco décadas e se empenha para ser referência aos jovens que precisarão de apoio para entrar no mercado de trabalho nos próximos anos.

CIEE-RS