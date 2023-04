Capacitação de lideranças é prioridade dos RHs para 2023

Em 2023, a capacitação de lideranças, a cultura organizacional e a comunicação interna são as prioridades das companhias no setor de recursos humanos no Brasil. As tendências para este ano estão na quinta edição do relatório produzido pela consultoria global Great Place To Work (GPTW) e pelo ecossistema de marcas Great People, que apoia a criação de ambientes saudáveis nas empresas.

A GPTW e a Great People ouviram 1.716 pessoas, sendo 63,2% da área de recursos humanos e a maioria em cargos de liderança, para compor o Relatório Tendências de Gestão de Pessoas 2023. Principal desafio para as corporações, a capacitação citada no relatório segue a “urgência de ter líderes com mais preparo para se relacionar de forma empática e humanizada”, isso porque os colaboradores serão mais produtivos quando forem acolhidos e respeitados.

Segunda prioridade, a cultura organizacional é construída ao longo do tempo e precisa passar por avaliações e atualizações constantes, e foi o que ocorreu com a implantação dos modelos híbrido e remoto de trabalho. O desafio é manter a cultura corporativa forte mesmo a distância e com as novas tecnologias.

Já a comunicação interna precisa ser reestruturada. Segundo a pesquisa, deve-se garantir processos inclusivos, motivar e integrar as pessoas e manter as informações seguras e centralizadas.



Mudanças vivenciadas nos últimos anos não deixaram o mundo do trabalho intacto, e tanto empresas quanto pessoas precisam se adaptar à constante inovação.



No CIEE-RS, a mudança cultural começou em 2022, na esteira da transformação digital iniciada em 2020. A plataforma Conjuntos é o marco dessas transformações, ao agilizar os processos de busca e contratação de estagiários pelas empresas. Em breve, incluirá também os aprendizes.

Seguindo as tendências do mercado, o CIEE-RS também tem reestruturado a comunicação interna, com alinhamento estratégico, criação de uma one page da transformação cultural, uso de ferramentas de storytelling e laboratórios de mensagens, além do mapeamento de canais de disseminação. A capacitação de lideranças do CIEE-RS, por sua vez, está incluída na implementação do RH estratégico que levou à criação de áreas específicas para recrutamento e seleção, desenvolvimento de pessoas, gestão de carreira e desempenho, consultoria interna e um centro de serviços e administração de pessoal. O entendimento é claro: as transformações sistêmicas vistas nos últimos anos têm impactado empresas e trabalhadores, e é preciso mantê-los capacitados para a inovação tecnológica constante.



Veja as tendências de RH para 2023

Desenvolvimento/capacitação da liderança: 50,8%

Cultura organizacional: 34,8%

Comunicação interna: 29,1%

Experiência do colaborador: 28,3%

Saúde mental: 27,4%

Novas políticas/novos formatos de trabalho: 21,6%

Diversidade e inclusão: 17,9%

Marca empregadora (Employer Branding): 16,2%

Princípios ESG: 13,9%

Digitalização de processos e ferramentas de RH: 13,1%

Transformação digital: 12,6%

People Analytics: 8,7%

Outros: 1,6%

CIEE-RS