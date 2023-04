Banrisul lança edital para financiar negócios com impacto socioambiental positivo

Estão abertas as inscrições para o novo Edital de Inovação Banrisul – Negócios de Impacto, que selecionará empresas com enfoque socioambiental positivo. Projetos que atendam todos os requisitos poderão obter financiamentos de até R$ 15 milhões junto ao Banco. O presidente da instituição, Cláudio Coutinho, ressalta que a iniciativa faz parte da estratégia de viabilizar acesso ao crédito por meio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), como estímulo à tecnologia e inovação.Podem participar da seleção empreendimentos que tenham obtido receita operacional bruta anual de até R$ 300 milhões no último exercício. “Temos disponibilidade total de R$ 50 milhões nesta edição e acreditamos que o edital está perfeitamente alinhado a um dos pilares do Banrisul, que é a sustentabilidade. Além das ações internas, como a transição energética e a mitigação de gases de efeito estufa, também queremos oportunizar o desenvolvimento regional, em sintonia com as melhores práticas ESG”, destaca o diretor de Crédito do Banrisul, Osvaldo Lobo Pires. O diretor de Tecnologia da Informação e Inovação do Banco, Jorge Krug, salienta que esse movimento ajuda a fomentar o ecossistema de startups, fintechs e agrotechs gaúchas. “É a terceira vez que abrimos um edital desta natureza. O Banrisul está próximo das comunidades, em todos os polos regionais. Isso se reflete na consolidação do BanriTech como nossa frente própria de aceleração de startups, que concentra fundos de investimentos e coworkings. Sem esquecer que o Banco é co-fundador do Instituto Caldeira, que tem amplo alcance social e reúne diversos parceiros nesse segmento”, reforça.Condições especiais e garantia complementar do FGISão considerados Negócios de Impacto, para fins do edital, os projetos que tenham a intenção clara de solucionar problemas socioambientais, por meio da sua atividade principal. Os empreendimentos selecionados poderão financiar o desenvolvimento de novos produtos, processos ou serviços, bem como investir no aprimoramento daqueles já existentes, incluindo também inovações em marketing ou na estrutura organizacional.Nesta primeira fase, será avaliado o enquadramento dos projetos ao propósito da seleção. Em uma segunda etapa, as empresas serão submetidas à análise, aprovação e contratação do crédito. Os aprovados poderão obter financiamentos pelas linhas da Finep Inovacred, Inovacred Expresso, Inovacred 4.0 ou Inovacred Aquisição Inovadora Telecom.Com prazos máximos entre 48 e 96 meses para pagamentos, as operações poderão contar com a garantia complementar do Fundo Garantidor para Investimentos (FGI), no percentual de 80% do valor do financiamento.InscriçõesAs inscrições para o Edital de Inovação Banrisul – Negócios de Impacto poderão ser feitas até o dia 14 de maio, diretamente no site www.banrisul.com.br/editaldeinovacao. Os projetos selecionados serão divulgados até o dia 9 de junho.