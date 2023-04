Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: CNseg quer ampliar a participação do seguro na economia do país

O presidente da Confederação Nacional das Seguradoras, Dyogo Oliveira, palestrou no almoço do Mercado Segurador, evento do Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul realizado no dia 10 de abril, na Associação Comercial de Porto Alegre. Na oportunidade, Dyogo apresentou o Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros, com foco na ampliação dos seguros para a população.

Conforme o dirigente, a meta principal é ampliar em 20% o número de pessoas atendidas pelos seguros. “Além disso, queremos elevar o pagamento de indenizações de 4,5% para 6,5% do PIB. Isto vai permitir que a indústria alcance, em termos de receita, 10% do PIB”, afirmou. Destacou que o Plano visa a geração de novos produtos de seguros adaptados ao cotidiano da população, assim como a redução dos custos operacionais e da burocracia, facilitando o acesso das pessoas ao seguro.

Dyogo Oliveira disse que o PDMS está moldado em quatro eixos de ação: desenvolvimento da imagem do seguro; novos eixos de canais de distribuição e o fortalecimento do canal tradicional; digitalização e, por último, a eficiência regulatória, para tentar reduzir o custo operacional das empresas e permitir assim que seguro chegue mais barato aos consumidores.

Na sua manifestação, o presidente da CNseg ressaltou que o Plano é uma continuação da campanha Seguro pra Tudo e pra Todos. “A ideia da campanha era mostrar que existem diversos seguros além dos tradicionais, como os de veículos e residências. O mercado visa atender públicos variados. O foco da CNseg é distribuir o produto seguro, saindo das classes A e B e direcionando para as classes C e D”, concluiu Dyogo Oliveira.



Números do RS



Levantamento da CNseg aponta que o Rio Grande do Sul recebeu mais de R$ 10 bilhões em indenizações do mercado segurador em 2022. Os destaques ficaram para os seguros rural (R$ 3,2 bilhões), auto (R$ 2,3 bilhões) e vida (R$ 600 milhões).



Presidente do SindsegRS prevê crescimento em 2023

Guilherme Bini, presidente do SINDSEGRS (Foto: Gerson Anzzulin/Divulgação/JC)

No primeiro encontro do Mercado Segurador do ano, o presidente do Sindicato das Seguradoras no Rio Grande do Sul, Guilherme Bini, disse que é muito importante a implantação de um projeto com metas de desenvolvimento para o segmento dentro de um período de oito anos. Bini prevê que o ano de 2023 deverá ter um crescimento entre 8% e 9%. O percentual está um pouco abaixo da expectativa inicial, da casa de dois dígitos, mas isto tem muito a ver com o momento econômico do país e as mudanças políticas”, afirmou.