Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: Dedicação ao seguro

Morador do bairro Partenon, em Porto Alegre, Nilo Lara tem 92 anos de idade e possui uma trajetória de vida ligada ao mercado segurador, com mais de sete décadas de atuação. Ele começou trabalhando na Sul América Seguros em 1951, onde ficou por mais de 10 anos. Posteriormente, foi para o Ministério do Trabalho. Após a publicação da Lei 4594 de 1964, que regulamentou a profissão dos Corretores de Seguros, Nilo colaborou com uma colega na Delegacia de Seguros do MT, cuja tarefa era a de registro dos novos profissionais.

Após a aposentadoria, na década de 1980, Nilo fez o curso de corretor de seguros. Apesar de chegar a atuar na função e desenvolver uma carteira de clientes, a atividade mais forte passou a ser a de constituição de corretoras de seguros. Entre pessoas físicas e jurídicas, foram perto de mil registros.

Outro ponto do trabalho foi o serviço contábil oferecido aos corretores. Conforme Nilo Lara, a principal dificuldade enfrentada pelos corretores era a constituição do contrato social, sendo que o tempo médio do período de formalização era de 30 dias, entre passagens pela Junta Comercial, Receita Federal e prefeitura. “Isto mudou muito e atualmente a constituição de uma empresa leva um tempo menor”, destacou.