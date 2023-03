Pesquisa confirma excelência no atendimento do CIEE-RS

A média de Net Promoter Score (NPS) do CIEE-RS registrada entre setembro de 2022, quando o índice começou a ser medido, e fevereiro de 2023 consolida o atendimento da empresa no nível de excelência. O valor médio alcançado nesta que é uma das métricas mais importantes utilizadas pelas companhias para avaliar o atendimento foi de 81,16 pontos.

Um NPS excelente é aquele que varia entre 75 e cem pontos. De 50 a 74, é considerado muito bom. Já o NPS razoável é o que fica entre zero e 49 e o ruim, de -100 a -1.

Esse tipo de pesquisa surgiu em 2003, quando o conceito de NPS foi apresentado por Frederick F. Reichheld em um artigo na Harvard Business Review. Depois, o autor lançou um livro sobre o assunto, chamado “A pergunta definitiva”.



O NPS é largamente usado no mundo corporativo, e, além de medir a satisfação do cliente, aponta o nível de fidelização.



E qual era essa pergunta definitiva? Você já deve ter respondido a ela após contratar algum serviço: “Em uma escala de zero a 10, quanto você recomendaria a empresa tal para um amigo?”. Segundo Reichheld, essa simples questão se destacou por correlacionar 11 dos 14 casos estudados por ele. Outras perguntas que podem ser feitas são “Em uma escala de zero a 10, como você avalia o atendimento que acaba de receber?” e “Em uma escala de zero a 10, o quanto os produtos adquiridos da nossa empresa ajudaram a solucionar o seu problema?”, por exemplo.

De acordo com a coordenadora da Central de Relacionamento com Clientes do CIEE-RS, Emanuelle Staudt, a boa avaliação da companhia vem do treinamento de qualidade e estruturado, além de haver facilitadores para apoiar o grupo na condução de dúvidas mais complexas. “Compreendemos que desta forma o time se sente seguro e tranquilo para conduzir o atendimento à excelência”, afirma. Uma técnica para reforçar a qualidade do atendimento é informar ao time e à gerência os colaboradores que foram citados em elogios pelos clientes, diz a coordenadora.

O NPS é aplicado via Central de Relacionamento com o Cliente em cada atendimento feito no WhatsApp receptivo e por e-mail, coletando percepções tanto de empresas como de estudantes e público em geral. O CIEE-RS está desenvolvendo a automatização e a expansão do processo para mais frentes de atendimento, com o objetivo de manter a excelência construída ao longo dos 53 anos de existência da companhia.

