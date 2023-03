Banrisul disponibiliza crédito para irrigação e sustentabilidade na ExpoAgro Afubra

Reafirmando a importância da sua conexão com o agro gaúcho, o Banrisul esteve presente na 21ª edição da ExpoAgro, que ocorreu entre os dias 21 e 24 de março, no Distrito de Rincão Del Rei, em Rio Pardo. Com foco na concessão de crédito para a aquisição de sistemas de irrigação e de geração de energias renováveis, o Banco possui em seu portfólio uma variedade de linhas de investimento voltadas para o fortalecimento da agricultura familiar. Confira abaixo algumas das opções disponíveis:Destinadas aos produtores da agricultura familiar, as linhas do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) operadas pelo Banrisul permitem a aquisição de sistemas de irrigação, com prazo de até 10 anos e carência de até três anos para o início do pagamento. O crédito pode ser contratado tanto na modalidade individual (com limite de até R$ 200 mil por ano agrícola), quanto na modalidade coletiva (com limite de R$ 20 milhões por ano agrícola, desde que respeitado o limite individual).Outra opção disponível é o AgroInvest, linha de recursos próprios do Banco que possibilita o financiamento de até 100% do valor do bem adquirido e pode ser utilizada tanto na aquisição de sistemas de irrigação quanto para máquinas e equipamentos diversos, importados ou nacionais.Voltada para a compra de sistemas fotovoltaicos com inversor e/ou placas importadas, a linha Pronaf Importado permite a aquisição de equipamentos e sistemas de geração de energia renovável com taxa de juros de 5% ao ano e prazo de até 10 anos, com carência de até três anos para o início do pagamento. Outra opção com as mesmas condições é a linha Pronaf ABC BioEconomia, que pode ser utilizada na compra de sistemas fotovoltaicos nacionais, com código Finame.Além dessas, a linha de recursos próprios do Banco, AgroInvest Sustentabilidade, também pode ser utilizada para a aquisição de equipamentos de geração de energias renováveis. O crédito permite o financiamento de até 100% do valor do bem financiado com prazo de até oito anos, podendo haver carência de até um ano para o início do pagamento.Produtores que tenham interesse em simular uma operação ou saber mais sobre as demais linhas de crédito disponibilizadas pelo Banrisul podem consultar a sua agência de relacionamento.