Cota de aprendizes: mais que obrigação, uma questão social

Toda empresa com pelo menos sete empregados deve cumprir a cota de aprendizes, conforme a Lei 10.097/2000. Trata-se de uma norma com forte apelo social, responsável por permitir o acesso ao mercado de trabalho de pessoas na faixa etária de 14 a 24 anos, prioritariamente aquelas em condições de vulnerabilidade.

São jovens que, por meio do Programa de Aprendizagem, encontram uma oportunidade de ingresso no mercado de trabalho de forma qualificada e com direitos assegurados, iniciando a sua trajetória profissional. A Lei da Aprendizagem permite que em torno de 500 mil jovens tenham acesso a essas vagas a cada ano no Brasil.

As estatísticas revelam o sucesso da iniciativa. No Rio Grande do Sul, mais de 60% dos participantes do Programa de Aprendizagem do CIEE-RS conseguem trabalho depois de terem passado por ele. Os dados são de estudo realizado pela H&P, a pedido da Fundação Roberto Marinho e com a parceria de algumas empresas, como o CIEE-RS.

As contratações de aprendizes contribuem para que se desenvolvam no meio corporativo e ainda garantam renda para suas famílias.

Mas como saber quantos aprendizes devem ser contratados? O percentual mínimo é de 5% e o máximo, de 15% das funções que exijam formação profissional, considerando a Classificação Brasileira de Ocupações. As próprias companhias podem fazer este cálculo.

Devido ao seu know-how, o CIEE-RS pode ajudar as corporações que precisam cumprir a cota de aprendizes. Durante o período de aprendizagem, também realiza o acompanhamento dos jovens e atua com equipes de instrutores capacitados para auxiliar na formação deles, além de prestar todo o suporte necessário para as empresas.

Com atendimento em todo o Estado, o CIEE-RS conecta as oportunidades oferecidas a jovens que desejam ingressar no mercado de trabalho e a futuros talentos, unindo as necessidades das corporações ao cumprimento de uma questão social de extrema importância.

CIEE-RS