Estagiários: uma oportunidade de renovação

O início do ano é um momento propício para as empresas planejarem as tomadas de decisões dos meses seguintes. No resultado dessa avaliação pode estar a contratação de estagiários, que traz muitas vantagens para as companhias.

Quando uma empresa lança um programa de estágio, ela abre as portas para uma geração que tem a partir de 16 anos de idade. “É uma parcela da população que nasceu e vive dentro de um modelo de mundo bem diferente das demais pessoas inseridas no ambiente corporativo”, afirma o gerente de Operações de Estágio do CIEE-RS, Marcos Pan. O resultado é que a empresa expande suas fontes de diversidade e novas ideias. Outro efeito é que os jovens contribuem para a transformação digital e cultural da companhia.

O investimento em estagiários gera ainda a oportunidade de poder capacitá-los de acordo com as necessidades e o perfil da corporação. Logo no início da formação profissional desse estudante, ele já aprende as condutas e os princípios da organização e, se tiver a chance de continuar, já está no rumo certo para assumir a identidade corporativa, um benefício de longo prazo para a empresa.

O estagiário tem a chance de vivenciar referências e modelos ao ter contato com pessoas que escolheram a mesma profissão e já possuem experiência.

No ambiente corporativo, os jovens contribuem para criar e manter um espírito de renovação, já que os estudantes trazem do meio acadêmico atualizações referentes a sua formação. Além disso, o estagiário tem a chance de vivenciar referências e modelos ao ter contato com pessoas que escolheram a mesma profissão e estão há mais tempo no mercado. No caminho inverso, ele leva para a universidade um conteúdo rico de experiências para compartilhar.

O estágio prepara o estudante para o mercado de trabalho, desde que esteja matriculado em uma instituição de Ensino Médio, Técnico ou Superior. As empresas interessadas podem contar com o CIEE-RS para ajudar nesse processo de contratação de estagiários, garantindo que iniciem a carreira da melhor forma e contribuindo para enriquecer o ambiente de trabalho e de estudos.